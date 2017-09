Nakon što su predstavili seriju, Momčilo i Nives okušali su se u jednom zanimljivom izazovu.

Nives Celzijus i Momčilo Otašević gostovali su u emsiji "Petkom s Petkom", gdje su otkrili ponešto o seriji "Čista ljubav", koja u nedjelju kreće na Novoj TV. "Mi smo na dosta načina negativci, od poslovnog, privatnog, moralnog - do ne znam čega dalje. Mi smo ljubavnici, dugo smo zajedno. Sve su jedno drugom, a opet, stalno je tu neki sukob. Baš guštam radeći ovu ulogu", otkrio je Momčilo. Nives je dodala kako je Ranko u seriji njezina fatalna ljubav.

Nakon što su predstavili seriju, Momčilo i Nives okušali su se u jednom zanimljivom izazovu. Morali su glumački utjeloviti spotove za Bebekove singlove. Kako su se ponašali "Na zadnjem sjedištu moga auta", a kako kao pekari, pogledajte u prilogu IN magazina.

