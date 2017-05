Pop zvijezda Miley Cyrus vraća se na scenu. No ovog puta u znatno drugačijem izdanju.

Miley Cyrus se vratila na scenu sa svojim novim singlom "Malibu". 24-godišnjakinja je nedavno posjetila "Zach Sang Show", gdje je obradila svoje najveće hitove.

Na pitanje je li mogla bez neke od svojih pjesama, Miley je rekla da bi definitivno mogla, a kao pjesmu koje se srami istaknula je "Wrecking Ball".

"Glupiranje na lopti živi zauvijek. Nikad tako neću živjeti", izjavila je Miley. "Ja ću uvijek biti gola djevojka na lopti, bez obzira na to koliko se veselim sa svojim psom Emuom. Trebala sam misliti koliko će me to pratiti", dodala je, pozivajući se na video spot, piše Independent. "To je moja najgora noćna mora, pjesma koja se odvija na mom pogrebu“, dodaje Miley.