Dobre vijesti Tatjana Cameron podijelila je s brojnim prijateljima i obožavateljima putem društvenih mreža.

Strahovita tuga i bol zavladala je u obitelji Cameron nakon što su saznali da je Matthew obolio od raka pluća. Nakon što se podvrgnuo testovima za četiri potencijalne imunološke terapije, prvi lijek se nije pokazao kompatibilnim. Međutim, nije sve tako crno. Matthew u petak može krenuti svoj proces liječenja s obećavajućim tretmanom imunoterapije. Sretnu vijest obznanila je Tajči na svojoj Facebook stranici.

''Život ide dalje unatoč raku. Moj suprug je odlučio živjeti punim plućima usprkos njegovoj bolesti , tretmanima i ozdravljenju . Od mene i djece je zatražio to isto. U početku se činilo kao nemoguća misija, jer kako ću napustiti grad i otići pjevati dok me on treba. Naš sin je pitao kako je uopće moguće biti ''bezbrižan'' i smijati se s prijateljima? Ali Matthew nam je pokazao - usprkos fizičkoj boli i nesigurnosti njegove dijagnoze, nastavio je raditi. Odlučio je buditi se svako jutro ''živahno'' i zahvalno za još jedan'' veliki dan'', napisala je Tajči koja kaže, život ide dalje.

''Dakle, život ide dalje, jer život je u svakom trenutku. Bilo da su ispunjeni boli ili radosti, jer nemamo nijedan drugi život, nego život koji živimo sada. I zato što će se iscjeljenje dogoditi kad nastavimo vjerovati unatoč tami'', poručila je Tajči.