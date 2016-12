U teoriji Božić s prinovom u obitelji zvuči jako idilično, no stvarnost je ipak malo drugačija. "Shvatite da nemate puno vremena za pospremiti, kugice su samo na vrhu bora kako ih beba ne bi dohvatili i razbila i shvatite da se beba umjesto skupocjenom pokonu više razveselila običnoj kutiji i šuškavom ukrasnom papiru. Ove godine nam je i Toma " pomogao ". S obzirom da ima godinu i 9 mjeseci, sve mu je to bilo novo i zanimljivo,i ukrasa je bilo po svuda, srećom imamo one koji se ne mogu razbiti. Prošle godine je bio puzavac i nije imao mira dok nije srušio bor'', otkrila je glumica Ivana Roščić. Pokloni su spremni i čekaju na otvaranje. ''Bor smo već okitili. Svake godine ga okitimo početkom prosinca jer volimo da nam svijetli. Veseli nas. Darovi su spremni i veselimo se otvaranju. Nekako se ustalilo da smo za Badnjak kod Markovih, a onda se cijela ekipa s Badnjaka za Božić seli kod mog tate. Osobno sam naučila da su mi u srcu najljepši dogadaji bili potpuno neplanirani! Savršenstvo je ionako po meni dosadno'', smatra Ivana.

I zaista, kada imate malu bebu teže se držati planova, pa tako i imati savršeno isplaniran Božić. Teško da će beba cijeniti sav trud koji ste uložili u dekoriranje svog doma. Štoviše, može jednim potezom srušiti sve što ste napravili. No, važna je ta obiteljska atmosfera. ''Za Božić smo muževe obitelji, a nakon toga kod moje obitelji. Zapravo, nikad nismo planirali da bude savršen Božić, sve se to nekako sponatno dogodi. Uvijek je prisutna pjesma, veselje i uvijek je sve bilo savršeno. Naravno, nitko ne očekuje da to bude onako filmski, ali nama je Božić uvijek bio super, a pogotovo sada kada smo veća obitelj'', kazala je pjevačica Neda Parmać.



Jer koliko god se trudili da sve ispadne savršeno, najčešće nikad ne uspijemo sve isplanirati do najsitnih detalja. Štoviše, na taj način ''ubijamo'' onu čar tijekom blagdana. Stoga, opustite se i prepustite uživanju sa svojim najmilijima jer u konačnici je to i najvažnije.