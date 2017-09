Godine života po islamskim pravilima Janet je odlučila zamijeniti svojim starim životom pa se ponovno vratila na pozornicu.

Prema pričama očevidaca, na koncertu u Austinu, u sklopu turneje State of Mind, Janet se ponovno smije, a uživala je i u čaši crvenog vina. Veliki je to odmak od načina na koji je živjela pet godina, tijekom braka s Wissamom Al Manom.

Tijekom braka se udaljila od prijatelja i obitelji, a osjećala se zatočeno. Ipak, tijekom braka se ostvarila kao majka dječaka, što joj je donijelo veliku sreću. Wissama je upoznala u teškom razdoblju života, kada je bila slomljena zbog smrti brata Michaela, ali i prekida duge veze.

Izvukao ju je iz depresije i s njim je živjela kao kraljica. Bili su i jako sretni kad su postali roditelji, no ubrzo je sve postalo lošije. Izvor tvrdi da je Al Mana želio tradicionalnu ženu koja će se pridržavati svih pravila islama. U prilog tome ide činjenica da je Janet tada nosila i burke. No, kada su se restrikcije počele odnositi i na njenu turneju, shvatila je da je to previše. "Janet je shvatila da zbog svega pati njena karijera. Jednostavno se nije mogla pomiriti s tim da postane žena kakvu on želi", tvrdi izvor blizak pjevačici.