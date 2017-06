U velikom intervjuu za Dnevnik.hr Ivana Banfić progovorila je o estetskim zahvatima, lošim iskustvima iz prošlosti, nemoralnim ponudama, a otkrila je i zašto više neće snimati duete s kolegama glazbenicima.

Nakon više od dva desetljeća uspješne pjevačke karijere Ivana Banfić odlučila se vratiti u studentske klupe. Vladarica dance scene 90-ih nedavno je studij psihoterapije privela kraju pa danas ponosno nosi titulu tjelesno orijentiranog psihoterapeuta. "Cijeli život zanimaju me takve stvari. Imala sam 1001 pitanje zašto. Stalno sam čitala knjige o osobnom i duhovnom razvoju, međutim krenula sam u estradnom smjeru gdje sam baš "bačena" u to sve i zbog toga mogu reći da sam se u estradi i ovom poslu izgradila kao osoba. Puno sam toga naučila o sebi i zahvalna sam na tom dijelu života", govori Ivana koja je zbog fakulteta proteklih godina karijeru stavila po strani.

Najveću podršku nakon povratka u studentske klupe pružao joj je osmogodišnji sin Jan kojeg je Ivana dobila u braku s realizatorom Krunom Ladišićem. Iako nije uvijek bilo lako, Ivana je odlično uskladila obiteljski i fakultetski život. "Majčinstvo mi je uvijek bilo na prvom mjestu. Srećom, ima nas dvoje, suprug i ja, a tu su i bake", kaže pjevačica koja je svog sina na svijet donijela u 39-oj godini. Kada bi mogla vratiti vrijeme unatrag, Ivana bi se, kaže, ranije odlučila na majčinstvo."Jako mi je žao što nisam prije rodila, međutim ganjala sam karijeru, pjesme, hitove. I kad te to obuzme, ti se ni ne snađeš i prođe 25 godina karijere", govori pjevačica. A tijekom tih 25 godina Ivana se nagledala svega i svačega, a o lošim iskustvima danas otvoreno govori.

"Nemoralne ponude stižu i danas"

"Bilo je nemoralnih ponuda, ima ih i danas. A muški pitaju, to je normalno. Prije mi je to bilo šokantno, a sad mi je to normalno jer ja sam ta koja bira hoće li pristati na nešto ili ne", ističe pjevačica koja je svojedobno javno progovorila i o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula. Ivana je, naime, jedna od prvih domaćih zvijezda koja je javno priznala operaciju povećanja grudi. "Bila sam pionirka u tome. Od moje prve operacije prošlo je 25 godina i nekako mi se ne priča o tome", iskrena je Banfić koju zgražaju trendovi ljepote koji se sve više u današnje doba nameću ženama. "Živimo život u doba laži i maske. Ljudi su totalno pogubljeni i bitno je samo ono što je izvana. Ljudi jednostavno ne postoje ako nisu izvana onakvi kako to društvo od njih zahtijeva. Dok sam bila mlada, bilo je zahtjevno pratiti trendove. Došla sam do trenutka u kojem više nisam znala tko sam. To nije bilo nimalo ugodno iskustvo", sjeća se Ivana Banfić.

Nije joj bilo ugodno, priznaje, ni sjesti na motor nakon 25 godina, i to za potrebe snimanja spota za pjesmu "300 km/h" koju izvodi s Marijem Rucnerom, bratom naše poznate violončelistice Ane Rucner. Iako je tijekom estradne karijere nanizala brojne uspješne duete, to poglavlje sada je iza nje. "Duet s Marijem bio je posljednji. Neću više snimati duete, posvetit ću se isključivo svojoj glazbi", kaže Ivana. Što ju je potaknulo na ovu odluku, pogledajte u videu Dnevnik.hr-a.