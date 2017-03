Ivan Vrdoljak odlučio je malo modernizirati pristup biračima, posebno onima mlađe generacije. Stoga je po uzoru na neke svjetske zvijezde pred kamerama čitao psovke i uvrede na svoj račun, a koje su pristigle u njegov inbox. "Priča o smiješnim, ali i zločestim porukama u inboxu ili na Twitteru nije novost, ali sam ipak odlučio podijeliti one doista najkreativnije s vama", napisao je uz video Vrdoljak.

"Je li se tebi koji put dogodilo da ti ostane bijelo pod nosom?", "Misliš da si bitan, a vodiš stranku od 1,4 posto...", "Jesi nabrijan na Grmoju jer ima bolju frizuru od tebe" - sve to samo su neka od pitanja kojima se punio Vrdoljakov inbox. "S devet zastupnika možeš biti samo predstavnik stanara", poručio mu je jedan od pratitelja na društvenim mrežama.

Na sve to prilično je duhovito odgovorio Vrdoljak. Objasnio je, naravno, i gdje je bio 90-ih, a objasnio je i što misli o bijelim poljem. "Nacionalna sramoto", poručio mu je jedan od pratitelja. Na to je Vrdoljak čak i opsovao: "Smeta me kad se netko fura na fašiste, je** ga", rekao je političar.