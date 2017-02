Niti P od politike, ali zato N kao nogomet, Z kao zdravlje, T kao tjelovježba, S kao sport. To je bio dogovor za snimanje. I evo političara Ivana Vrdoljaka na sasvim drugom terenu, onom sportskom, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

"Kao nogometaš, dosta je dobar s obzirom na svoje godine. Mislim da je fizički dosta dobro spreman. Može participirati na ovako jednoj rekreativnoj razini, što se tiče rekreativnog sporta kao što je nogomet.", kaže trener Tomislav Rupčić. Rođenom Osječaninu, bivšem ministru, sadašnjem saborskom zastupniku, strast je nogomet, još iz djetinjstva.

"Redovito idem na nogomet. Sad nažalost manje od kada sam u Zagrebu zato što moja osječka ekipa redovno igra, a ja im se samo pridružim kada me pogodi vrijeme u Osijeku", kaže bivši ministar koji unatoč nedostatku svoje nogometne ekipe nastoji zdravo živjeti.

"Rijetko sam na tenisu, često na fitnessu i ponekad na nogometu, ali generalno sam uvijek bio u nekom sportu", kaže Ivan Vrdoljak.Igrao je na fakultetu skvoš i košarku, a kaže, uvijek je bio vezan za loptu.

"U zadnjih nekoliko godina nogomet me na televiziji apsolutno fascinira, jer se vidi napredak. Obožavam rukomet, obožavam hokej", priča Vrdoljak.

Iz Sabora, kaže, nije još bježao zbog nogometnih utakmica jer za to nije bio prilike. No dok je bio ministar i to se znalo dogoditi. "Ooo, kako ne, znali smo pobjeći", iskreno je priznao Vrdoljak. No istine, radi, često se neka utakmica gledala u kabinetu. Ekipa bi naručila pizzu, a onda se navijalo. Više pogledajte u prilogu emisije Zdravlje na kvadrat.