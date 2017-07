Omiljena radijska voditeljica uskoro stiže na male ekrane. Irina Čulinović otkriva nam koliko uživa u četrdesetim godinama te kakva je majka.

Voditeljica i novinarka Irina Čulinović uskoro se vraća na male ekrane, iako je jako poznata kao glas s radija. Osim što je u karijeri uspješna, dobro joj ide i na privatnom planu. U fokusu njenog života je njezin sin. "Vrlo je teško uskladiti majčinstvo i karijeru. Nekad mi je bilo lakše jer sam bila dobra u multitaskingu. Sad sam malo sporija, no opet sve funkcionira", priča nam Irina na predstavljanju projekta Zadovoljna akademija.

Povratku na male ekrane jako se raduje. "Televiziju sam oduvijek jako voljela, no život je htio da to za mene bude bio radio. Cijeli život pričam u mikrofon sa škarniclom na glavi, kako ja to kažem, da me nitko ne vidi pa sam bila jako hrabra i lajava, ali sasvim je drugačija situacija kad moraš pokazati svoje lice, mimiku, gestu. Divan je to jedan izazov, gledatelji to nisu imali prilike vidjeti do sada, jako se veselim jeseni. Vjerujem da će gledatelji razumijeti koliko truda smo uložili", rekla nam je Čulinović.

"Mislim da se niti radio niti televizija ne mogu naučiti, mislim da to dolazi odozgora, nekakav faktor X", otkriva kad smo je pitali vječno pitanje "radio ili televizija" i nadodaje kako ipak nije dovoljno biti talentiran, već su u svemu jako važni i suradnici koji osobu okružuju u radu.

"Nikad mi nije bio problem biti jako brza, taj dio nije. Čak mi nije bio problem niti kad sam znala da govorim u mikrofon koji sluša 450 tisuća ljudi. Kad sam bila mlađa, imala sam problem stati pred publiku jer sam imala osjećaj da gledaju kako sam stala, jesam li se uspravila, jel' mi vide podbradak, jesam počupala obrve. Ali, 40. su super godine. Živim fenomenalne 40-e, oslobođena svega, s velikom ljubavlju prema sebi, sa svim svojim manama i nesavršenostima i to pomaže da budeš prirodan", zaključila je karizmatična voditeljica.