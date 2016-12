Fadi Fawaz, partner preminulog pjevača Georgea Michaela, prvi je shvatio da nas je ova pop-ikona zauvijek napustila. Naime, upravo je on pronašao pjevača kako mrtav leži u svom krevetu.



"Ovaj Božić neću nikada zaboraviti. Prva stvar koju sam vidio ujutro je moj partner kako mirno spava u svom krevetu. Nikada mi neće prestati nedostajati", napisao je Fawaz na Twitteru.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx