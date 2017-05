Jacques Houdek nije tema samo u Hrvatskoj, već u cijeloj Europi. O njemu pišu The Sun, BBC... Susjedni mediji u Srbiji također su oduševljeni!

Nije Jacques Houdek tema dana samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi. Kako inače nazvati činjenicu da je britanski The Sun donio čitavu priču o Jacquesu, i to uoči njegovog jučerašnjeg nastupa. U tekstu su detaljno opisali njegovo obrazovanje, karijeru, glazbene hitove, porijeklo, a posebno su se posvetili njegovoj pjesmi i njegovom nastupu na Eurosongu.

Na njegov nastup osvrnuo se i BBC, i to putem Twittera. "Pitate li se događa li se ovo stvarno - događa se". Uslijedili su brojni komentari Britanaca. Većina komentara bila je iznimno pozitivna. Pisali su o njemu i Belgijci, a oduševljenje je izazvao i u susjednoj Srbiji.

Podržala ga je nekadašnja pobjednica Marija Šerifović, ali ne samo ona. Srpski mediji njegov talent nazivaju nestvarnim. Tako ga Kurir uspoređuje s Pavarottijem. "Hrvat napravio pravo čudo! Mijenja glas i ostavlja svijet u šoku", napisali su Srbi.

If you're wondering if this is really happening, it is. #POPERA #CRO #ESC2017 #eurovision pic.twitter.com/cmok7zODQo