Uz bok najvećim facama Hollywooda ove godine sjesti će i osobe o kojima se malo zna. Njihova imena nisu zvučna, no to ne znači da ne predstavljaju konkurenciju najvećim zvijezdama. Oni su Casey Affleck, Ruth Negga i Isabelle Huppert. Glumci koji također kreću u pohod na zlatne kipiće u glavnim kategorijama.

Možda najzvučnije ime među njima je Casey Affleck, mlađi brat poznatijeg Bena Afflecka. Prvu važniju ulogu odigrao je 2007. godine u dokumentarnom filmu Ubojstvo Jesseja Jamesa od kukavice Roberta Forda. Affleck je u filmu utjelovio Roberta Forda, a za ulogu je zaradio nominaciju za Oscara u kategoriji najbolji sporedni glumac. Tri godine kasnije okušao se i u redateljskim vodama s filmom "I'm Still Here" u kojem je glavnu ulogu tumačio Joaquin Phoenix, brat njegove supruge Summer s kojom ima dvoje djece. Ove godine Casey je nominiran za najboljeg glavnog glumca u filmu "Manchester By The Sea", no njegova nominacija izazvala je pravu lavinu negodovanja. I to zbog njegove navodne burne prošlosti. Mlađi Affleck 2010. godine suočen je s optužbama za seksualno zlostavljanje i mobbing dvije suradnice. Prva ga je tužila Amanda White, no nakon što je Casey pokušao opovrgnuti njezine tvrdnje javila se i Magdalena Gorki koja je imala sličnih problema s njim.

Ruth Negga u protekle dvije godine ostvarila je nekoliko zapaženih uloga, no svojim najvećim uspjehom smatra film "Loving" koji joj je donio nominaciju za najbolju glavnu glumicu na ovogodišnjim Oscarima.

Inače, Ruth je 2010. postala je prva tamnoputa Ofelija u ulozi Nacionalnog teatra, a godinu dana kasnije je glumila veliku Shirley Bassey u biografskom filmu koji je o njoj snimao BBC. Negga je rođena u glavnom etiopskom gradu Adis Abebi.Majka joj je irska medicinska sestra, a otac etiopski liječnik. S četiri godine Ruth je otišla u Irsku, a njezin otac tri godine kasnije poginuo je u prometnoj nesreći. Tragedija joj je, kako kaže, donijela "emocionalnu iskrenost" koja joj je pomogla da se ostvari u glumačkom poslu.

Isabelle Huppert jedna je od najznačajnijih francuskih glumica, no unatoč tome nikada sebe nije smatrala velikom zvijezdom. Poznata je po tome što prihvaća sve ponuđene uloge pa se tijekom karijere ostvarila u brojnim kazališnim i filmskim ostvarenjima. Glumila je u više od 120 filmova, od toga u 22 filma u natjecateljskoj kategoriji na filmskom festivalu u Cannesu. U dva navrata osvaja nagradu za najbolju glumicu na Festivalu u Cannesu: 1978. za ulogu u filmu Violette Noziere Claudea Chabrola i 2001. za La pianiste Michaela Hanekea. Zbog toga je prozvana i "kraljicom Cannesa" koja sada u 63. godini sa sjajnom karijerom iza sebe korača i prema svom prvom Oscaru.

Jedan od najvećih iznenađenja u Hollywoodu je definitivno mladi redatelj Damien Chazelle koji stoji iza najvećeg ovogodišnjeg favorita za Oscara, filma "La La Land". Film je osvojio ukupno 14 nominacija među kojima je i ona za najboljeg redatelja. Talentirani 32-godišnjak do sada je pokupio sve najznačajnije nagrade za film, okrunio se Zlatnim globusom, a vrlo vjerojatno u ruke će primiti i prestižnu zlatnu statuu Oscara.