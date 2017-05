Pjevačica Ariana Grande je, prema pisanju stranih medija, ponudila da će platiti pogrebe žrtava terorističkog napada na njenom koncertu u Manchesteru.

Nekoliko sati nakon eksplozije u Manchesteru, Ariana Grande je objavila da je "slomljena", da joj je žao i da jednostavno nema riječi, a sada je ponudila i da će platiti pogrebe poginulih žrtava.

Vijest o tome objavio je profil na Twitteru Ariana Updates.

"Vijesti o Ariani: Javila se obiteljima čiji su voljeni preminuli sinoć. Platit će troškove njihovih pogreba", stoji u objavi pored simbola vrpce sa zečjim ušima jer su uši jedan od zaštitnih znakova 23-godišnje pjevačice.

Podsjećamo da je u terorističkom napadu na njenom koncertu u Manchesteru poginulo 22 ljudi, među kojima je najviše djece i tinejdžera.

News on Ariana: Ariana has reached out to the families who's loves ones died last night....she is gonna pay for the funerals! pic.twitter.com/lmGHt4GbEg