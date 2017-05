Umjetnici i slavne osobe, putem društvenih mreža izrazili su sućut i zgražanje nad napadom nakon koncerta Ariane Grande u Manchesteru, u kojemu je poginulo najmanje 22 osoba, a 59 ih je ozlijeđeno.

Od 9 sati gledajte Izvanredne vijesti Nove TV.

Nekoliko sati nakon eksplozije u Manchesteru, sama pjevačica, Ariana Grande je tvitala da je "slomljena", da joj je žao i da jednostavno nema riječi.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. svibnja 2017.

Riječima podrške pridružili su joj se i slavne kolege.

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23. svibnja 2017.



My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER. — Justin Timberlake (@jtimberlake) 23. svibnja 2017.