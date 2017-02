Počelo je snimanje filma i televizijske serije "General". Priča je to o životnom i ratnom putu generala Ante Gotovine kroz koji će biti prikazani i događaji iz Domovinskog rata.

Generala Gotovinu u filmu će utjeloviti Goran Višnjić, a redatelj filma je legendarni Antun Vrdoljak koji je ideju za film dobio nakon uhićenja generala Gotovine.Tijekom pisanja scenarija savjetovao se i s admiralom Davorom Domazetom Lošom.

"Jedan film koji će pokazati traganje za istinom o Domovinskom ratu, a kroz lik Ante Gotovine biti će provučen cijeli Domovinski rat i onda će se na kraju vidjeti da je uistinu Domovinski rat najčistiji rat u povijesti ratovanja i u kojem je primijenjena najveća etika ratovanja", kaže admiral Domazet Lošo za Dnevnik Nove TV.

Admiral je u filmu Tarik Filipović. Ulogu je prihvatio sa zadovoljstvom. Teret ipak postoji - tumači osobu čiji je značaj u Domovinskom ratu svima dobro poznat. "Ne nalazim neke prevelike specifičnosti osim fizičkog izgleda, brkova i ne znam čega, malo ćemo kosu tjerat iza i to je to. Neka gluma bude admiral Lošo, a ne vanjski izgled, to je neka moja želja", govori Tarik Filipović.

U filmu su i Rene Bitorajac, Goran Navojec, Nataša Janjić, Borko Perić. "Igram ulogu Nikice, to je jedan mladi čovjek koji se odlučio braniti svoju zemlju pod zapovjedništvom generala Gotovine i na neki način se jako zbliže i to postane jedan prijateljski odnos", otkriva Perić.

Za glavnu glumačku postavu, ali i brojne statiste nabavljeno je više od tisuću uniforma. Proces je trajao gotovo tri mjeseca, a po vojne odore išlo se i u Ameriku. "Što se tiče Domovinskog rata uspjeli smo nabavit apsolutno sve i Legije stranaca naravno, to smo u Marseillesu nabavili, vojska Kolumbija imamo još neku vojsku u Africi", oktiva kostimografkinja Vedrana Rapić.

Filmski set putovat će od Livna do Zagreba, a dio scena se snima i u Francuskoj. Prema planu, snimanje će potrajati do sredine srpnja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.