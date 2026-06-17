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OGLAS

Zašto se sve više ljudi boji zubara i kako izgleda pregled koji ne mora završiti zahvatom

Piše OGLAS, 17. lipnja 2026. @ 16:57 komentari
PR
PR Foto: PR
Strah od odlaska stomatologu prisutan je kod velikog broja ljudi. Prema nekim procjenama, gotovo svaka treća osoba osjeća nelagodu ili paniku pri samoj pomisli na zvuk bušilice ili miris ordinacije.
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