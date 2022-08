Tomato tarife popularne su kod korisnika upravo zbog jedinstvenog i vrlo fleksibilnog sustava jedinica koje korisnik troši na pozive, poruke i podatkovni promet, a ujedno su i bez ugovorne obveze.

Uz to omogućena im je i kupovina uređaja na otplatu, a sada je ponuda osvježena novim uređajima. Izdvajamo Honor X8, koji kombinira vrhunske performanse s atraktivnom cijenom.

PR (Foto: PR)

Uređaj s prednje strane krasi veliki zaslon od 6,7 inča koji korisniku omogućuje uživanje u multimedijskim sadržajima u pokretu, a zahvaljujući brzini osvježavanja od 90 Hz nudi i glatko iskustvo tijekom scrollanja kroz društvene mreže i online članke ili odličan doživljaj igranja omiljenih igra. Uz veliki zaslon, prednosti uređaja leži u bateriji od 4000 mAh te procesoru Qualcomm Snapdragon 680. Ova kombinacija energetski ne zahtjevnog procesora, velike baterije i naprednog AI softwarea omogućuje i dva puna dana rada bez punjenja. No, kada i dođe do toga, proces je bezbolan zahvaljujući brzom punjaču od 22,5 W s kojim se usamo 10 minuta napuni za 3 sata korištenja.

Honor X8 donosi dobre vijesti i za ljubitelje fotografije i društvenih mreža – uređaj na pozadini ima čak četiri kamere koje omogućuju stvaranje portret fotografija sa zamućenom pozadinom, kao i onih širokokutnih za veće prostore i makro za detalje jedva vidljive oku. S prednje strane odlična 16MP širokokutna prednja kamera daje odlične fotografije za društvene mreže. Kako bi mogli nesmetano uživati u glazbi, streamanju serija i filmova, mobitel dolazi i s 3,5 milimetarskim utorom za slušalice. Za spremanje fotografija, videa i aplikacija ima 128 GB interne memorije.

Ovaj super uređaj dostupan je uz sve Tomato pretplatničke tarife, a korisnik ga može platiti odjednom ili 9 kuna odmah te po 50 kuna na 24 rate. Naša preporuka je TOTAL tarifa, koju prati promocija na DUPLO opciju. Tako korisnici mogu bez dodatne naknade aktivirati čak dvije DUPLO opcije na TOTAL tarifu i za samo 109 kuna mjesečno uživati u čak 36.000 jedinica za pozive, poruke ili surfanje.