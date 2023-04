Brz početak rada, ekspresna isplata već sljedećeg dana i povoljni paketi usluga

Worldline, svjetski lider u području kartičnog plaćanja, na hrvatsko tržište donosi sigurna i inovativna rješenja za primanje svih vrsta kartica putem jednog POS uređaja ili Worldline Tap on Mobile (SoftPos) aplikacije za Android. Ova rješenja karakterizira brzina - brzo digitalno ugovaranje usluge, brzi početak rada s karticama, brzo beskontaktno plaćanje i brza isplata novca na račun već sljedećeg dana.

Worldline POS rješenja su pogodna za svaku veličinu poduzeća i za sve djelatnosti koje koriste ili će tek početi koristiti bezgotovinsko plaćanje, poput maloprodaje, ugostiteljstva, turizma ili pružanja usluga. POS rješenja su posebno tražena uoči turističke sezone, kao važna priprema za uspješno poslovanje. Brze bezgotovinske transakcije smanjuju gužve i čekanje u redu, a bržim protokom kupaca može se povećati i ukupan promet.

“Surađujemo s hrvatskim poduzećima svih veličina, od mikro, malih, srednje velikih pa sve do velikih. Naša je ponuda posebna iz puno razloga, ali najznačajniji su: prihvat svih kartica na istom uređaju, Worldline Tap on Mobile (SoftPos) aplikacija za mobitel i isplata novaca u roku od jednog dana. Hrvatska je turistička destinacija i našim je klijentima važno da svojim gostima i kupcima omoguće brzo, sigurno i jednostavno plaćanje", rekao je Marko Henrik Marinšek, Worldline Country Manager for Croatia.

Worldline POS rješenja prihvaćaju sve uobičajene kreditne ili debitne kartice Visa, Mastercard, Debit Mastercard, Diners Club International i Discover, UnionPay, JCB, Maestro, V PAY, kao i mobilno plaćanje preko aplikacija Google Pay, Apple Pay, Garmin pay i druge elektronske novčanike.

Brzo i jednostavno ugovaranje

Worldline POS rješenja nude brzinu, jednostavnost i praktičnost, a upravo takav je i proces ugovaranja usluge. Potrebno je samo ispuniti kratak obrazac za prijavu na stranici trebampos.hr nakon čega će vas kontaktirati Worldlineovi konzultanti. Ugovor se sklapa i potpisuje digitalno, a nakon toga ste spremni za kartično poslovanje.

Ugovaranjem i preuzimanjem Worldline Tap on Mobile (SoftPos) aplikacije, pametni telefon odmah može prihvaćati bezgotovinska plaćanja. U slučaju da ste naručili POS uređaj, Worldlineov brzi tim dolazi ga instalirati u roku od par dana, nakon čega odmah postaje spreman za korištenje. Worldline u ponudi ima inovativne POS uređaje nove generacije bazirane na Android tehnologiji, koji su zahvaljujući velikom dodirnom ekranu i ergonomskom dizajnu praktični i pogodni za svaku djelatnost.

Budući da Worldline prihvaća sve vrste kartica, nema potrebe za dodatnim POS uređajima, ugovorima i dobavljačima, a svim je korisnicima dostupna 0-24 tehnička podrška i interna korisnička podrška. Osim brzog pristupanja i svestranosti, Worldline ima i jednostavan model određivanja cijena pa su tako mjesečni iznosi pristupačni jer se temelje na poslovnom uspjehu.

Pametni telefon postaje siguran POS uređaj

Worldline Tap on Mobile (SoftPos) aplikacija tvrtke Worldline pretvara pametni telefon ili tablet u POS uređaj. Aplikacija se instalira na Android uređaje, a idealna je za dostavljače, taksiste, ugostitelje, servisere, salone za uljepšavanje, obrtnike, mikro poduzetnike, freelancere i sve druge kojima su praktičnost i mobilnost važne.

Tehnički zahtjevi za Worldline Tap on Mobile (SoftPos) aplikaciju su minimalni. Potreban je pametni telefon ili tablet s Androidom 10.0 (ili više), pristup internetu i NFC čitač. Sigurnost prihvaćanja kartica i transakcija potvrđena je i certificirana od strane Mastercarda i Vise koji garantiraju visoku sigurnost pri svakoj transakciji. Manji iznosi transakcije obavljaju se prislanjanjem kartice na pametni telefon, a veći iznosi se dodatno potvrđuju pinom, kao na klasičnom POS uređaju.

Prihvaćanje plaćanja putem pametnog uređaja snažan je simbol tehnološkog znanja pa korisnike ovog rješenja profilira u moderne tvrtke. Dodatna prednost je i potpuna mobilnost naplate za koju je dovoljno imati tek pametni uređaj i pristup internetu. Usto, u sklopu inicijative Digitalna Hrvatska koju je pokrenula Visa, Worldline nudi šest mjeseci besplatnog korištenja Tap on Mobile Light paketa, čime svojim korisnicima postaje najbolji mogući partner za uspješnu turističku sezonu.

Worldline je globalni lider u industriji plaćanja i tehnološki partner trgovaca, banaka i kupaca. Uz pomoć 18.000 zaposlenika u više od 40 zemalja, Worldline svojim klijentima pruža održiva, pouzdana i inovativna rješenja koja potiču njihov rast. Usluge koje nudi uključuju plaćanje u trgovinama i online, vrlo sigurnu obradu platnih transakcija i brojne druge digitalne usluge.