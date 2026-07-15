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Worldline odabran za pilot-projekt digitalnog eura Europske središnje banke

PišeOGLAS, 15. srpnja 2026. @ 15:46 komentari
PR
PR Foto: PR
Sudjelovanje u projektu dodatno potvrđuje Worldlineovu ulogu pouzdanog partnera bankama i trgovcima u Hrvatskoj i diljem Europe u pripremi za digitalni euro
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