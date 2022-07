Slab poremećaj premještao se sjevernije od Hrvatske, zbog čega je na kopnu bilo lokalnih pljuskova, a na obali samo što nije zapuhala umjerena i jaka bura. Međutim, vremenska prognoza pokazuje da će ona biti kratkog vijeka.

U ponedjeljak ujutro vrijeme će biti sunčano, na moru i vedro. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar, na obali umjerena, još rano ujutro i jaka bura. Najniža temperatura u kopnenim krajevima iznosit će od 11 do 14, na moru oko 20 stupnjeva.

I drugi dio dana će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčan, uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će potpuno oslabjeti, a temperatura će biti oko 24 stupnjeva.

U Slavoniji će vrijeme biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar, a temperatura će rasti do 23-24 Celzijeva stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u gorju bit će sunčano uz malo oblaka. Bura će do podneva oslabjeti i zapuhat će slab do umjeren maestral. Temperatura će na obali iznositi oko 28, a u gorju 22 do 24 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno vedro uz temperaturu od 27 do 30 stupnjeva. I ondje će bura oslabjeti do podneva i zapuhat će umjeren maestral.

Temperatura mora uglavnom iznosi od 21 do 26 stupnjeva, a u ponedjeljak će zbog bure biti još malo hladnije, rekao je u tijekom prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Kopnenim krajevima slijede Sunčani i sve topliji dani. Samo će u utorak biti nestabilnije pa su na zapadu kopna mogući pljuskovi. Jutra će biti svježa uz temperature od 13 do 15 stupnjeva, a dani ponovno vrući. U četvrtak će se temperatura popeti iznad 30 stupnjeva.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti još više sunca i manje oblaka. Izmjenjivat će se umjerena bura i maestral. Temperatura će noću iznositi oko 20, a danju oko 30 stupnjeva.

