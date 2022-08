Uz ovu uslugu solidno ćete popuniti novčanik

Brojna poskupljenja svakim danom postaju sve veći teret mnogim građanima Hrvatske. Vremena su za financijski sve izazovnija jer nije lako s postojećim prihodima podmirivati sve veće troškove.

Prosječno, plaće i mirovine ostale su iste ili su se zanemarivo povećale, dok je inflacija već prešla 10%!. Dodatno je ubrzava sve veći rast cijena energenata – nafte, struje i plina, što za sobom vuče i poskupljenja hrane, režija, prijevoza, usluga… Kako u izdatke za najosnovnije životne potrebe uklopiti onda još i otplatu kredita, troškove automobila, školske i vanškolske dječje potrebe? Oni koji si navedene stvari i mogu financijski pokriti, možda bi rado pobjegli s užarenog gradskog asfalta negdje na more ili u svježinu planine, ali im svakodnevni prihodi to ne omogućuju.

Mnogi ni ne shvaćaju da je rješenje njihovih financijskih problema bliže nego što misle. I da se nalazi u ladicama noćnih ormarića i komoda ili je skriveno na tavanima i podrumima. Na mjestima koja su možda i oni sami zaboravili. Radi se o zlatnom nakitu, zlatnicima i dukatima. Neke od tih vrijednih predmeta ljudi možda godinama ne koriste i o njima više ni ne razmišljaju. To mogu biti demodirani komadi svih vrsta zlatnog nakita, potrgani i razbijeni lančići, rasparene naušnice, staromodno prstenje…Mnogi su još u djetinjstvu dobili poneki zlatnik, ili su naslijedili zlatne predmete od roditelja, djedova i baka. Sada im ti predmeti mogu pomoći prebroditi novčane probleme.

Što sve otkupljuje otkup zlata?

To je moguće uz korištenje usluge otkupa zlata. Tu je djelatnost prva u Hrvatskoj na profesionalan i klijentima blizak način organizirala tvrtka Auro Domus. Ova etablirana tvrtka otkupljuje sve vrste takozvanog lomljenog ili starog zlata. Uz nakit i zlatnike to može biti i dentalno zlato odnosno zlatni zubi, zlatni satovi odnosno bilo koji predmeti od zlata. Kod procjene vrijednosti uzima se u obzir masa i čistoća zlatnog predmeta dok se drugi dijelovi ne otkupljuju.

U poslovnicama Auro Domusa možete prodati i sve vrste proizvoda od srebra, kao što su srebrni nakit, srebrni pribor, tacne, pepeljare, srebrnjaci i srebrne poluge.

Ukoliko niste sigurni je li vaš nakit zlatan, posjetite jednu od poslovnica Auro Domusa. Tu će ga stručni djelatnici profesionalnom metodom besplatno provjeriti i dati vam neobvezujuću ponudu. Sama procedura otkupa zlata je pouzdana, diskretna i brza. Otkup zlata, kao i isplata, vrše se na licu mjesta pa klijenti Auro Domusa iz poslovnice izlaze već za nekoliko minuta, s tisućama kuna u novčaniku.

Auro Domus – vaša adresa za otkup zlata

Ova tvrtka s dugom tradicijom, stručnim osobljem kao i brojnim zadovoljnim mušterijama, garantira besprijekornu uslugu. Tisuće klijenata prepoznali su otkup zlata u Auro Domusu kao rješenje svojih financijskih problema te razborit način podebljanja kućnog budžeta. Korištenjem ove popularne usluge nekorišteno se zlato pretvara u novac koji nam je uvijek potreban.

Auro Domus-ove poslovnice za otkup zlata nalaze se na osamdesetak lokacija diljem Hrvatske. Vaše staro zlato možete zamijeniti za novac i iz udobnosti Vašeg doma uz uslugu otkupa zlata poštom. Kako za otkupom zlata vlada veliki interes građana, detaljnije se možete informirati na mrežnim stranicama tvrtke kao i pozivom na besplatni broj telefona 0800 73 72.