Već godinama se Hrvatska bori s odlaskom radnika u zapadne zemlje, koje nude bolje plaće, uvjete te u cjelini bolji standard života. No pojedine tvrtke pokazuju da se i u Hrvatskoj može živjeti bolje, a zahvaljujući Best Employer Brand Awards, koji ocjenjuju i nagrađuju najbolje tvrtke u području upravljanja brendom poslodavca, znamo kome trebamo kucati na vrata u potrazi za boljim uvjetima rada.

Tema boljih radnih uvjeta i zadovoljnijih radnika postala je najznačajnija tema u posljednjih nekoliko godina. Tvrtke su na globalnoj razini, ali i na našem tržištu, suočene s brojnim prilagodbama koje će odgovoriti na sve zahtjevnije stanje na tržištu rada. Glavni cilj je mogućnost zadržavanja i privlačenja stručnjaka koji će doprinositi razvoju samog poslovanja, a najveći pritisak tvrtke osjete u području IT pozicija. Velika je potražnja za IT stručnjacima, a rad od kuće samo je pomogao da stručnjaci tih profila lakše dobiju posao i izvan Hrvatske.

Bez stručnjaka raznih profila, njihovih vještina, znanja i potencijala puno je teže ostvariti poslovni rast i unapređivati segmente poslovanja u svim organizacijama. Stoga je logičan korak pokušati stvoriti što bolje radno okruženje i uvjete u koje će radnici željeti doći raditi, ali i dalje doprinositi razvoju tvrtke. Modeli kojima organizacije pokušavaju poboljšati taj aspekt svoje atraktivnosti pronalaze se kroz aktivnosti upravljanja employer brandom ili brendom poslodavca.

Različiti pristupi rezultat su različitog stupnja razvoja i drukčijih potreba organizacija

Većina novih modela rada i inovativnih tema kreće od najboljih organizacija na tržištu. To je uobičajeno za bilo koje područje budući da najuspješnije tvrtke imaju najviše znanja i resursa, ali i najveću potrebu stalno poboljšavati svoje organizacije. Najbolje tvrtke imaju i određen standard upravljanja, definiranu strategiju i sustave mjerenja uspjeha. Međutim, tržištu često nedostaju mehanizmi pomoću kojih će se kvalitetnije prenositi znanje između najuspješnijih i onih manje uspješnih organizacija. To je naročito važno za teme koje se tiču utjecaja na tržište rada jer je svima u interesu pozitivno utjecati na zadovoljstvo radnika i percepciju o radu, kako bi radnici barem u manjoj mjeri razmišljali o emigraciji.

Vladimir Benić svojim radom u području employer brandinga pokušava potaknuti tržište te stvoriti prilike da se tema employer brandinga kvalitetno promovira i implementira u organizacijama. Tome doprinose dva projekta koja je uspješno pokrenuo, a to su Employer Branding Community Board – program razmjene iskustva između poslodavaca te projekt Best Employer Brand Awards, koji se temelji na ocjenjivanju i nagrađivanju najboljih aktivnosti na tržištu u području upravljanja brendom poslodavca. Projekt je u protekle dvije godine ostvario značajan porast broja prijava, kao i kvalitete aktivnosti koje su provedene u organizacijama. To je jasan pokazatelj važnosti ovog područja i usklađivanja s potrebama radnika, što je osnovna svrha aktivnosti vezanih uz employer branding.

Najbolje aktivnosti employer brandinga na razini Adria regije

Nagrađivanje najboljih aktivnosti poslodavaca ove će se godine prvi put održati na razini osam zemalja regije. To su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija. Svrha i cilj projekta nije samo istaknuti najbolje aktivnosti, već kontinuirano utjecati na važnost podizanja kvalitete radnih odnosa, inspirirati druge tvrtke na tržištu na strateško upravljanje brendom poslodavca i omogućiti edukacije i savjetodavnu podršku.





Vladimir Benić (Foto: PR)

“Puno je tema o kojima se svakodnevno raspravlja u gotovo svim tvrtkama, od digitalizacije, optimizacija procesa do rada od kuće, a svaka od tih tema na neki način utječe na radnike tih tvrtki. Brend poslodavca gradi se upravo kroz interakciju poslovnih aktivnosti i iskustava kojima te aktivnosti utječu na zadovoljstvo radom. To je jedna stalna poluga koja utječe na niz poslovnih odluka i zadovoljstvo radnika te stalno podsjeća kako svaku promjenu, poboljšanje, inovaciju mogu donijeti jedino radnici. Ono po čemu se uspješnije tvrtke izdvajaju je to što pokušavaju upravljati tim aktivnostima i promjenama svjesni kakav utjecaj imaju na svoje radnike i one buduće radnike koje žele privući u svoje tvrtke. Uspjehu našeg projekta je puno pomoglo što su neke od najboljih tvrtki na tržištu prepoznale svrhu projekta i trud koji ulažemo u ovu temu.je posljednje dvije godine osvojila Grand Prix za najbolje upravljanje brendom poslodavca, a između drugih odličnih poslodavaca istaknuo se i”, istaknuo je Benić.

People’s Voice Award u posebnom izdanju videoprezentacija

Osim što je ove godine riječ o regionalnoj dodjeli nagrada, program uključuje i posebnu kategoriju – People’s Voice Award. Pobjednici ove posebne kategorije odabrat će se online glasanjem, koje traje do 1. studenog 2021. godine, a prijave za sve ostale kategorije programa moguće je poslati do 1. listopada 2021. godine.

Pobjednike će odabrati međunarodni stručni žiri, a jedna od članica je i Kristina Sanković, rukovoditeljica odjela ljudskih resursa u tvrtki NovaTV.

