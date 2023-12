Tabay mesne delicije su HIT-proizvod 2023. godine i pobjednik četvrte sezone projekta Startaj Hrvatska: "Volja se isplatila!"

"Apsolutno se isplati prijaviti na projekt Startaj Hrvatska. To je put koji vas može naučiti poslovati kako treba, no uči vas i vjerovati sebi", rekao je Tomislav Tabay o uspješnom projektu koji ohrabruje inspirativne pojedince koji su odlučili započeti vlastiti posao. Njihove Tabay mesne delicije oduševile su kupce u SPAR i INTERSPAR trgovinama, ali oni su tijekom projekta Startaj Hrvatska kao poduzetnici ostvarili znatan napredak pokazujući neosporivu samostalnost u vođenju poslova.

Tomislav, Marko i Iva trojac je koji stoji iza Tabay mesnih delicija, HIT-proizvoda 2023. godine projekta Startaj Hrvatska. U Zadru imaju svoju tvornicu gdje su njihova kvaliteta i trud prepoznati, a oni su željeli da se o njihovim ukusnim mesnim specijalitetima pročuje i dalje. Upravo je to jedan od razloga prijave u projekt Startaj Hrvatska – plasman proizvoda diljem Hrvatske, u čemu su i uspjeli. Tabay mesne delicije u SPAR i INTERSPAR trgovinama nude četiri varijante mesnih delikatesa: sočna svinjska rebra, obogaćena aromom Tabay classic, BBQ ili kikiriki-maslaca, te meko svinjsko trgano meso od lopatice preliveno prepoznatljivim umakom Tabay classic. Meso je rađeno po metodi sous vide, pa je za njegovu pripremu u pećnici ili na tavi potrebno samo 20-ak minuta.

Tabay mesne delicije su HIT-proizvod 2023. godine

Prva narudžba za SPAR Hrvatska bila je četiri tisuće komada njihovih proizvoda, što ih je posebno razveselilo, no dodatan razlog za slavlje bila je Ivina objava trudnoće. Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska, u finalnom im je razgovoru najprije čestitao na divnoj vijesti i budućoj prinovi, no pohvalio je i njihovu poslovnu posvećenost. Posebno ga je oduševilo što su svaki tjedan nazivali i provjeravali koja je količina njihovih proizvoda prodana te je li sve u redu s isporukom. "Dečki se stvarno brinu o svom proizvodu i kada ode od nas, i dalje je njihova briga", zaključila je Iva, koja je ujedno i potpisala daljnji ugovor sa SPAR-om Hrvatska.

U finalnoj epizodi Startaj Hrvatska, uz proglašenje HIT-proizvoda 2023. godine, gledatelji su imali priliku vidjeti i čuti svih osam kandidata te se prisjetiti njihovih poduzetničkih izazova. Također, pred kandidatima je bila i važna vijest – hoće li nastaviti suradnju sa SPAR-om Hrvatska i dobiti ugovor.

Tabay mesne delicije su HIT-proizvod 2023. godine

Iza brenda Daš pops, smrznuti deserti stoji simpatični trojac Marko Šepetavc, Mia Grbavac i Azra Hadžić Josipović. Njihovi su proizvodi prilagođeni djeci, ali i odraslima. Tako za one najmlađe, do šest mjeseci, nude mješavinu triju različitih okusa: sočnu šljivu, osvježavajuću jabuku s dodatkom cimeta i slatku krušku. Za one nešto starije, koji su navršili šest mjeseci, nude smrznute deserte u varijanti s narančom, ukusnom bananom s cimetom te primamljivu kombinaciju čokolade s hranjivim zobenim pahuljicama. Za odrasle su osmislili tri deserta – od lješnjaka s nougat punjenjem, desert s okusom čokolade te BIO Daš Pops Smrznuti desert kokos s bademom.

Startaj Hrvatska 2023. proglašenje pobjednika

Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska, u razgovoru s njima odmah je istaknuo kako imaju sezonski proizvod koji se prodaje najviše ljeti. Razgovarali su o deklaracijama na njihovu proizvodu te je Fenzl otvoreno rekao kako unatoč tome što još imaju priliku za napredak njihov proizvod ima potencijal te su potpisali ugovor za daljnji nastavak suradnje.

Matea Briški i Petar Baronić u projekt Startaj Hrvatska prijavili su se sa svojim Pepas savijačama. Njihova je posebnost što su ručno rađene s nadjevom od čak 65 posto koji jamči obilje okusa. Njihovi proizvodi dolaze u slanim i slatkim varijantama pa su tako svi zainteresirani mogli kušati njihove savijače s nadjevom od povrća i šampinjona te s klasičnom kombinacijom svježeg domaćeg sira ili se zasladiti savijačama s okusima od jabuka i cimeta te kombinacijom svježeg domaćeg sira i višanja.

Matea Briški i Petar Baronić - Pepas savijače

Matea je osjećala snažnu tremu prije razgovora s Helmutom Fenzlom, no on je vješto pokušao olakšati situaciju ističući veliku potražnju za njihovim Pepas savijačama. Međutim, spomenuo je izazove s isporukom, na što je Matea rekla kako se trude ispraviti te su zaposlili dodatne djelatnike. "Mi nećemo odustati, no morate mi obećati da ćete ubuduće biti spremni odgovarati na narudžbe", rekao je Fenzl, na što je ljubavno-poslovni par pristao te su potpisali ugovor za nastavak suradnje.

Sljedeći su pred predsjednika Uprave SPAR Hrvatska došli rođaci Senna Ušić Jogunica i Andrej Azenić, koji su djedov posao s prirodnom kozmetikom Azena uspješno nastavili i nadogradili. Prirodne Azena kreme za ruke dolaze u dva divna mirisa – Lavanda & Tangerina te Ružmarin & Limun. U skladu s ekološkim normama, proizvode pakiraju u praktične tube od sto posto reciklirajuće šećerne trske. Helmut Fenzl rekao im je da su uzorni poduzetnici i da je vidljivo njihovo prethodno poduzetničko iskustvo te je zaključio kako su spremni za ugovor. "Hvala vam, a posebno na vrijednom iskustvu", rekao je dvojac.

Startaj Hrvatska 2023. proglašenje pobjednika

Prijavom u Startaj Hrvatska iz zone komfora izišao je i bračni par Lenac, koji je predstavio svoj proizvod OPG Lenac BIO rezance od buče, poznate i kao tradicionalne kostajničke pletenice. Bez ikakvih dodataka ili aditiva, njihov potpuno prirodni proizvod izvrsna je alternativa tjestenini, a može se poslužiti uz različite vrste salata i umaka. U razgovoru s njima Helmut Fenzl istaknuo je da imaju dosta područja u kojima bi se mogli poboljšati, no pružio im je još jednu šansu. "Razveselilo me što je proizvod taj koji je zaslužan za potpisivanje ugovora, što znači da su ga kupci prepoznali", zadovoljno je zaključila Svjetlana Lenac.

Prijatelji Marija Kuća i Luka Međeral spojili su svoje srednjoškolsko prijateljstvo s inovativnim duhom stvarajući Barun bezglutenske mješavine za kruh, koje sjedinjuju tradiciju i suvremeni pristup. Njihovi proizvodi, mješavine za heljdin, kukuruzni i rižin kruh, udovoljavaju modernom potrošaču jer se nakon miješanja kruha sadržaj stavlja u vrećicu koja olakšava proces pečenja.

Marija Kuća i Luka Međeral - Barun bezglutenska mješavina za kruh

Pomalo nervozni jer ih čeka važna vijest, Marija i Luka došli su pred Helmuta Fenzla, a on ih je umirio riječima da su svi u SPAR-u Hrvatska s kojima su surađivali oduševljeni njihovim pristupom poslu. Spomenuo je kako bi mogli dodatno poraditi na promociji, no potpisali su ugovor za daljnju uspješnu suradnju.

Živopisni Živko Dražin, čovjek s mora, u emisiji Startaj Hrvatska predstavio se s proizvodima Pepefiš. Riječ je o trima mediteranskim delicijama iz Kaštel-Kambelovca – papričicama punjenima slanim inćunima, salati od hobotnice i temeljcu za Anin crni rižoto. Pažljivo čuvani sporim procesima soljenja i mariniranja, ti proizvodi zadržavaju izvorni i prepoznatljiv okus, te stvaraju spoj tradicionalnih metoda pripreme ribe sa suvremenim gastronomskim trendovima. U ugodnom razgovoru s predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska Živko je rekao kako već priprema nove isporuke proizvoda, na što se Helmut Fenzl nasmijao te mu pružio ugovor, pohvalio ga za trud, predanost, ali i isporuku svih količina na vrijeme.

Živko Dražin - Pepefiš

Šećer na samom kraju bio je proizvod iz Baranje – All Sweet karamelizirani lješnjaci Danijela Horvata iz Darde i njegove partnerice Monike Parat. Ti se lješnjaci s dodatkom arome vanilije pripremaju prema tradicionalnom receptu, bez upotrebe bojila i konzervansa, a obogaćeni su vitaminom E, vitaminom B9 i manganom. Uzbuđeni, simpatični, ali i neizmjerno zahvalni, Danijel i Monika potpisali su ugovor sa SPAR-om Hrvatska za nastavak suradnje. Također, iskoristili su priliku kako bi pozvali sve poduzetnike s dobrim proizvodom da se prijave na projekt Startaj Hrvatska.

Danijel Horvat i Monika Parat - All Sweet karamelizirani lješnjaci

"Prekrasno je gledati razvoj jednog proizvoda. Uspjeh su i vaše nove narudžbe, ali toga svega ne bi bilo da nema zajedničkog rada, kao i povjerenja u našoj zajedničkoj poslovnoj suradnji", zaključila je na kraju ove sezone Žana Lovrić, direktorica Nabave SPAR Hrvatska, čime je dala poticaj za nastavak uspješne suradnje svim dosadašnjim, ali i poticaj svim budućim kandidatima projekta Startaj Hrvatska.

