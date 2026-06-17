Budućnost umjetne oplodnje: Spermiji dobili magnetski kompas na putu prema jajnoj stanici

Znanstvenici su demonstrirali metodu koja spermije magnetski navodi u procesu umjetne oplodnje, otvarajući mogućnost provođenja takvog oblika oplodnje unutar tijela, umjesto u laboratoriju.

Pristup je usmjeren na potpomognutu reprodukciju "in vivo" koristeći tijelo kao prirodni inkubator, pojasnila je Mariana Medina-Sánchez iz CIC nanoGUNE, istraživačkog instituta za nanotehnologiju u Španjolskoj i autorica istraživanja koje se nalazi na znanstvenom preprint serveru bioRxiv. "Naša krajnja ideja je provoditi potpomognutu reprodukciju in vivo, koristeći tijelo kao prirodni inkubator", rekla je Medina-Sánchez za New Scientist.

Nizak broj spermija ili slaba pokretljivost smanjuju prirodno začeće, jer premalo spermija dospijeva do jajovoda, dok umjetna oplodnja koristi laboratorijsku oplodnju ili ubrizgavanje spermija, ali uključuje hormone, vađenje jajnih stanica i prijenos embrija, čime se smanjuje sposobnost razvoja embrija zbog umjetnih uvjeta i više koraka rukovanja.

Kako metoda funkcionira?

Kako bi to riješili, autori navedenog istraživanja su osmislili magnetsko usmjeravanje spermija kroz reproduktivni trakt do jajovoda pomoću slabih vanjskih polja te su se konzultirali sa stručnjacima za umjetnu oplodnju, kako bi integrirali postupak u kliničke protokole, rekla je Medina-Sánchez.

Spermiji goveda inkubirani su s česticama željeznog oksida i polistirena koje su se pričvrstile za glavu, oko 30 po spermiju, dok su repovi ostali slobodni. Testovi su pokazali da nema utjecaja na brzinu plivanja niti na opće zdravlje spermija.

U kontaktu s jajnim stanicama u posudi, magnetizirani spermiji proizveli su embrije u stopama usporedivim s normalnim spermijima, a čestice su se odvojile tijekom prodiranja bez utjecaja na rani razvoj embrija, dok je usmjereno kretanje omogućilo pomicanje prema jajnoj stanici pomoću vanjskog magnetskog polja.

Obećavajući koncept, no...

Kylie Dunning s australskog Sveučilišta u Adelaideu, koja nije sudjelovala u istraživanju, nazvala je to obećavajućim dokazom koncepta, ali je rekla da klinička primjena zahtijeva dokaz da magnetski spermiji mogu doći do jajovoda, oploditi jajne stanice in vivo i proizvesti zdravo potomstvo.

Magnetske čestice mogu se vidjeti ultrazvukom, što bi liječnicima omogućilo praćenje njihova položaja u tijelu, ističe Medina-Sánchez. Kao dodatni pokazatelj da bi magnetsko usmjeravanje moglo funkcionirati i izvan laboratorija, njezin je tim u još neobjavljenim studijama već uspio pomoću vanjskih magneta usmjeriti embrije u jajovode miševa.

Ona i njezin tim navode da bi se magnetske čestice nakon odvajanja od spermija trebale prirodno ukloniti iz organizma, a po potrebi bi se mogle ukloniti i pomoću katetera opremljenih magnetima. 2Smatramo da je to vrlo obećavajuće", poručila je na kraju.