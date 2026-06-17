Budućnost umjetne oplodnje: Spermiji dobili magnetski kompas na putu prema jajnoj stanici

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Piše B. V., 17. lipnja 2026. @ 12:50 komentari
Spermiji oplođuju jajnu stanicu, ilustracija
Spermiji oplođuju jajnu stanicu, ilustracija Foto: Getty Images
Spermiji koje je moguće usmjeravati magnetima uspješno su stvorili embrije, otvarajući put novom pristupu medicinski potpomognutoj oplodnji bez laboratorijskog pristupa.
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