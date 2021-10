U Londonu je u utorak došlo do iskliznuća vlaka iz tračnica na stanici Enfield Town. Vlak je probio odbojnike, no zaustavio se prije nego je uletio u zgradu prepunu ljudi.

Na fotografijama je vlak koji se zaustavio na samo nekoliko centimetara od zgrade nakon što je iskliznuo iz tračnica na sjeveru Londona. Dvoje je ljudi lakše ozlijeđeno, a strojovođa je u šoku, priopćeno je iz tvrtke Network Rail.

Ellie Burrows iz Network Raila rekla je: "Otprilike u 8:20 sati vlak je udario u odbojnik na mjestu gdje se vlakovi zaustavljaju u Enfield Townu. Vozaču se pruža medicinska pomoć zbog šoka i imamo informaciju o nekoliko lakše ozlijeđenih ljudi".

"Hitne službe, uključujući britansku prometnu policiju, nalaze se na mjestu događaja i istraga je u tijeku", dodala je Burrows.

Firefighters have attended a derailed train at #Enfield Town station this morning. Crews carried out a systematic search of the train to ensure no one was trapped. Two people have been treated for minor injuries by @Ldn_Ambulance crews https://t.co/pdQCXjusvF pic.twitter.com/Bwe3xFVt3H

Pedesetak ljudi evakuirano je iz vlaka. Djelatnici tvrtke pomagali su putnicima pri izlasku iz vagona do dolaska vatrogasaca.

"Vlak je udario u odbojnike na stanici i popeo iznad njih. Vatrogasci su proveli sustavnu pretragu vlaka kako bi se uvjerili da nema više ljudi u njemu", kazao je zapovjednik vatrogasaca Jim O'Neill.

Gary Spencer, djelatnik iz obližnjeg ureda kazao je da je bio šokiran prizorom vlaka te da je ubrzo vidio desetke vozila hitne službe kako jure na mjesto događaja, piše Sky News.

We were called this morning to reports of a train derailed at #Enfield Town railway station.



We sent a number of resources to the scene: including from @LAS_HART and @LAS_TacAdvisor.



Two people were assessed at the scene for minor injuries, but they were not taken to hospital. pic.twitter.com/jTFprW6cz3