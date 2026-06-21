Kaos u Zürichu: Zbog pregovora SAD-a i Irana privremeno blokirana zračna luka

Tehnički problem u kontroli zračnog prometa, koji su prouzročile sigurnosne mjere uvedene zbog mirovnih pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj, poremetio je u nedjelju zračni promet u zračnoj luci u Zürichu, izvijestile su zrakoplovne vlasti, dodavši da je u međuvremenu problem riješen.

Do problema je došlo iznad Buergenstocka, švicarskoga planinskog ljetovališta gdje se održavaju pregovori, zbog uključenja ograničene zone letenja u sustav radarskog prikaza, priopćila je švicarska kontrola zračnog prometa Skyguide.

Odluka o zoni donesena je u zadnji trenutak s obzirom na to da ni odluka o održavanju posljednjeg kruga pregovora nije donesena sve do subote.

Operacije su se nakon toga ponovno uspostavile, izvješćuje Skyguide. "Sustavi funkcioniraju glatko, a sigurnost je zajamčena u svakom trenutku", stoji u objavi.

Do podneva je otkazano 12 dolazaka i 14 odlazaka, rekla je Reutersu glasnogovornica zračne luke, dodavši da je odgođeno najmanje 60 odlazaka.

Američki potpredsjednik J. D. Vance stigao je u nedjelju u Buergenstock na mirovne pregovore s Iranom, kako je i predviđeno, ali diplomaciju je zasjenila iranska objava da je Iran ponovno uveo blokadu Hormuškog tjesnaca.

Švicarska je obećala "diskretno i pouzdano okruženje" za pregovore u odmaralištu, koje se nalazi nešto više od 50 kilometara južno od zračne luke Zürich.