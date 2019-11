U gradu Kentu u Velikoj Britaniji 57 ljudi zatražilo je pomoć zbog problema s disanjem.

Sumnja se na istjecanje kemikalija u blizini Maidstonea u Kentu.

Hitna pomoć pozvana je oko 15 sati u srijedu popodne. Na mjestu događaja su vatrogasci, kao i specijalizirana kemijska postrojba.

Glasnogovornik policije u Kentu rekao je da su službenici odgovorili na "izvještaje o sumnjivom istjecanju kemikalija" nakon što su se obratili službi hitne pomoći.

BBC javlja kako je pomoć zatražilo 57 ljudi nakon sumnjivog istjecanja kemikalija u blizini Sutton Roada.

Uskoro opširnije...

We're responding to an incident in #SuttonRoad #Langley #Maidstone involving a suspected chemical leak on a commercial site. Updates here: https://t.co/ajeWagAB74 pic.twitter.com/xGomyvP0At