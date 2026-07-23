Izglasan rekordni vojni zakon od 1,15 bilijuna dolara: SAD jača veze s Izraelom

Zastupnički dom američkog Kongresa u srijedu je tijesnom većinom izglasao zakon o obrambenoj politici, unatoč protivljenju demokrata zbog njegove goleme cijene, rata s Iranom i odredbe koja bi dodatno ojačala veze Pentagona s Izraelom.

Zakon o odobrenju sredstava za nacionalnu obranu za fiskalnu 2027. godinu (National Defense Authorization Act – NDAA), kojim se odobrava dosad nezabilježenih 1,15 bilijuna američkih dolara za vojsku, usvojen je u Zastupničkom domu sa 216 glasova za i 212 protiv.

Glasovanje je uglavnom bilo stranački podijeljeno: za zakon je glasovala većina republikanaca, osim sedmorice, dok su protiv bili svi demokrati osim njih šest. Demokrati su posebno izrazili protivljenje ogromnom iznosu proračuna jer je Trumpova administracija ovime smanjila financiranje socijalnih programa, piše Reuters.

Također se protive nastavku rata s Iranom, koji je, prema podacima Pentagona, Sjedinjene Države dosad stajao 37,5 milijardi dolara.

Republikanci tvrde da je izdvajanje veće od bilijun dolara nužno kako bi se podržala vojska u ratu s Iranom, financirao razvoj obrambenih sustava i nabava vojne opreme te osigurale pogodnosti za pripadnike oružanih snaga, uključujući povećanja plaća do 7 % i izgradnju vojarni te obiteljskog smještaja.

Još jedna odredba koja zabrinjava demokrate jest prijedlog kojim bi se znatno proširila vojno-tehnološka suradnja između Sjedinjenih Država i Izraela, unatoč pozivima mnogih Amerikanaca, osobito s političke ljevice, da se smanji američka potpora Izraelu zbog zabrinutosti za velik broj palestinskih civilnih žrtava u Gazi.

Hoće li zakon koji se smatra "obveznim" biti usvojen 2026.?

NDAA se tradicionalno smatra zakonom koji se mora donijeti te je jedan od rijetkih velikih zakona koji je Kongres usvojio svake godine u posljednjih 65 godina.

Ovogodišnja verzija suočava se s ozbiljnim izazovima zbog dubokih političkih podjela u Kongresu oko pitanja veličine vojnog proračuna, rata s Iranom, pomoći Izraelu i Ukrajini te tema iz tzv. "kulturnih ratova", poput statusa transrodnih pripadnika vojske.

Sudbinu NDAA dodatno je zakomplicirala odluka republikanaca da ga povežu sa zakonom "SAVE America Act", koji podupire Trump i kojim bi se pooštrila pravila vezana uz glasovanje, prije nego što su ga uputili Senatu. Nije jasno kako će ta odluka utjecati na daljnji postupak, budući da u Senatu nema dovoljno glasova za usvajanje tog izbornog zakona.

Demokrati u Senatu prošlog su tjedna blokirali senatsku verziju NDAA, no republikansko vodstvo najavilo je da će ponovno pokušati pokrenuti postupak prije kolovoške stanke Kongresa.

Svake godine Zastupnički dom i Senat usvajaju vlastite verzije zakona, nakon čega članovi odbora za oružane snage usuglašavaju kompromisni tekst. Taj se kompromis zatim ponovno stavlja na glasovanje u oba doma Kongresa. Ako kompromisna verzija bude usvojena, bit će upućena Bijeloj kući, gdje će je predsjednik Trump potpisati ili staviti veto.