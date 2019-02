Američki predsjednik Donald Trump je rekao u petak da bi uskoro mogao proglasiti "izvanredno stanje" kako bi zaobišao Kongres i izgradio zid na granici s Meksikom.

"Mislim da postoje dobri izgledi i mi to moramo učiniti", izjavio je Trump u razgovoru s novinarima u Bijeloj kući nakon sastanka o trgovini ljudima.

Hoće li on to objaviti u govoru o stanju Unije u utorak navečer pred punim sastavom Kongresa? Ne odgovorivši izrijekom na pitanje, američki predsjednik je dao na znanje da bi se to moglo dogoditi. "Pozorno slušajte govor", rekao je.

Na pitanje o mogućnosti da ta odluka bude odmah napadnuta na sudu, odgovorio je da imaju jako čvrste pravne temelje.

Kako bi prekinuo najdulju blokadu vlade u američkoj povijesti, Trump je krajem siječnja popustio protivnicima i prihvatio privremeno financiranje saveznih službi iako za zid nisu deblokirana sredstva u iznosu od 5.7 milijarda dolara koliko je predsjednik tražio.

Predah će završiti 15. veljače, a u međuvremenu republikanci koji kontroliraju Senat i demokrati koji vode Zastupnički dom, moraju pronaći dugoročni proračunski kompromis. Pregovori ponovo zapinju na financiranju zida koji Trump želi podići kako bi spriječio ilegalnu imigraciju te ulazak droge i kriminalca u SAD.

Trump je ponovo optužio svoje protivnike za sitne političke kalkulacije na štetu nacionalne sigurnosti. "S demokratima ne idemo nikamo", rekao je. "Oni žele od te rasprave učiniti argument kampanje za predsjedničke izbore 2020., ali ja mislim da to ne može politički funkcionirati".

Predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi je rekla u četvrtak kako u dogovoru na kojem radi pregovarački tim obaju stranaka neće biti sredstava za zid na granici s Meksikom. (Hina)