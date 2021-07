Dionice Nio-a i Tesle, svjetskih lidera u proizvodnji električnih vozila, dramatično su porasle posljednjih mjeseci. Tesline dionice skočile su za oko 254% u proteklih godinu dana, dok je cijena dionica Nio-a porasla za nevjerojatnih 558% u proteklih godinu dana.

Do sada je glavno bojno polje bilo kinesko tržište, gdje je Nio tržišni lider, koji je zauzeo 23% tržišta, prema službenim podacima iz travnja. Tesla je na drugom mjestu sa 17%.



Prvi korak Nio-a izvan Kine bio je Norveška, gdje se prodaje ogromna količina električnih vozila, a prvi centar za održavanje i isporuku otvara se u rujnu. U lipnju je Nio najavio da će iduće godine ući u Njemačku. Ranija izvješća također su ukazivala na to da je Nio postavio oglase za osoblje u Sjedinjenim Državama, što je dovelo do spekulacija da će tvrtka sljedeće godine ući i na američko tržište. Također, Nio je 11. lipnja najavio da je dobio odobrenje EU za prodaju svog vodećeg modela ES8 SUV-a.



PR Foto: PR

S druge strane, Tesla je također zauzet širenjem aktivnosti u SAD-u i Europi. Teslina megafabrika u Berlinu, otvorit će se sljedećeg srpnja, a glasine su da će se u Engleskoj izgraditi još jedna megafabrika, što sugerira da tvrtka očekuje značajno povećanje prodaje u ovoj regiji. Tesla planira započeti proizvodnju automobila u Indiji sljedeće godine nakon pokretanja prodaje Modela 3 u toj zemlji u lipnju.



Analitičari su vrlo optimistični glede vrijednosti Teslinih dionica. Analitičari iz Wedbush-a predviđaju da će do kraja godine dosegnuti 1000 dolara, u usporedbi s trenutnom cijenom od oko 650 dolara. Banka Credit Suisse nedavno je postavila ciljnu cijenu za Nio od 75 dolara u odnosu na trenutačnu cijenu od oko 40 dolara.



Izvori: Bloomberg, CNBC, Reuters



