Auto se zabio u New Yorku u skupinu od oko pedeset pješaka koji su podržavali mirni prosvjed "Black lives matter" u petak poslijepodne.

Najmanje sedmero ljudi je ozlijeđeno, javlja Daily Mail. Vozila hitne pomoći pozvana su netom poslije 16 sati po lokalnom vremenu.

Navodno je auto vozila žena koja je odmah uhićena. Prema iskazu policije, vozačica je ostala na mjestu događaja.

Na društvenim mrežama objavljen je video u kojem je policija uhitila vozačicu. Sve se dogodilo kod križanja Lexington Avenue i 39th Street u New York City-u.

Policija je zamolila građane da izbjegavaju to područje.

Please avoid the area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan due to a vehicle collision involving multiple pedestrians. Information at this time is preliminary, updates to follow. pic.twitter.com/GZLKgMyZUK