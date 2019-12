Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju kako je vrijeme da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump posjeti Srbiju, ali da će prije njega u Beograd doći britanski premijer Boris Johnson.

"Upamtite, prvo dolazi Boris Johnson, a onda i Trump, a kad se to dogodi oni koji su mi se smijali morat će se sjetiti mojih riječi", poručio je Vučić na svečanosti u Kruševcu kojom je obilježen početak gradnje autoceste Moravski koridor.

Autocesta bit će duga 113 kilometara i povezivati nekoliko gradova u središnjoj Srbiji u kojim živi više od pola milijuna ljudi – Čačak, Kraljevo, Kruševac - te biti veza između Koridora 10 i autoceste "Miloš Veliki" na Koridoru 11 ka Crnoj Gori. Projekt je povjeren američko-turskom konzorciju Bechtel-Enka, koji je u kolovozu jedini dostavio ponudu na javni poziv vlade Srbije za izbor strateškog partnera.

Ugovor vrijedan oko 800 milijuna eura potpisan je prije devet dana, rok za izgradnju je četiri godine, a direktor projekta Moravski koridor Andy Milunzi rekao je da će to biti "više nego cesta, jer je prva 5G autocesta" uz koju će, uz ostalo, biti građena i infrastruktura za obranu od poplava.

"Moravski koridor imat će važan i masivan sustav za obranu od poplava. Ovo je prvi put da će biti izgrađen ovakav sustav na Balkanu", ustvrdio je Milunzi.

Srbijanski predsjednik iskoristio je današnju svečanost da priopći kako je Srbija u listopadu "ostvarila najveći gospodarski rast u cijeloj Europi", a uvjeren je da će tako biti u cijelom posljednjem kvartalu 2019. godine. Srbija je to, po Vučićevim riječima, uspjela „poslije 100 godina zaostajanja za svijetom“.

Čestitajući građanima povećanje kreditnog rejtinga Srbije s BB na BB+ koji je objavila agencija Standard & Poor’s, s perspektivom daljeg napretka do investicijskog rejtinga, Vučić je ocijenio kako to znači da je Srbija "samo jednu stepenicu do onih najboljih, razvijenih zemalja". (Hina)