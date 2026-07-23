Komarci nekontrolirano šire zarazu, zdravstvo na rubu: Vlasti aktivirale vojne dronove

Vlasti Šri Lanke odlučile su, usred najgore epidemije denga groznice u gotovo deset godina, rasporediti vojne dronove koji će skenirati ustajalu vodu na krovovima i druga mjesta na kojima se razmnožavaju komarci.

Virus je ove godine u toj južnoazijskoj zemlji usmrtio 56 ljudi, a zaraženo je više od 77.000 osoba, pri čemu je više od četvrtine slučajeva zabilježeno samo u srpnju.

Denga groznica, koju prenose komarci, česta je u tropskim područjima. No, kako temperature diljem svijeta rastu, komarci koji prenose ovu bolest šire se na nova područja, uključujući Europu i Mediteran. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), broj prijavljenih slučajeva u svijetu porastao je s oko 500.000 u 2000. godini na 14,4 milijuna u 2024.

Što je denga groznica i koji su simptomi?

Denga je virusna bolest koju uzrokuje virus denga, a na ljude se prenosi ubodom zaraženih komaraca vrste Aedes. Ti se komarci razmnožavaju u stajaćoj vodi, primjerice u kantama, vazama i podlošcima za cvijeće. Najaktivniji su tijekom dana, a najčešće grizu neposredno nakon izlaska sunca i oko zalaska sunca.

Mnogi ljudi zaraženi dengom nemaju simptome. Kod onih koji ih razviju, najčešći znakovi su visoka temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, mučnina te osip. Simptomi se obično povuku unutar tjedan ili dva.

U težim slučajevima denga može uzrokovati unutarnja krvarenja, pa čak i smrt. Osobe koje se drugi put zaraze imaju veći rizik od razvoja teškog oblika bolesti.

Budući da ne postoji univerzalno cjepivo protiv denge, liječenje se uglavnom svodi na ublažavanje boli lijekovima poput paracetamola, osim kod težih simptoma.

Nove mjere na otoku

Zdravstvene vlasti Šri Lanke povećanje broja oboljelih povezuju s ciklonom koji je prošlog prosinca pogodio otok, raznoseći ostatke koji su postali nova mjesta za razmnožavanje komaraca, piše BBC.

Vlada je zadužila vojsku da dronovima pregledava krovove kuća, škola i gradilišta, a policija je poslana u obilazak domova radi fizičkih provjera. Samo ovog mjeseca uklonjeno je gotovo 11.000 mjesta pogodnih za razmnožavanje komaraca, dok je više od 4.000 objekata kažnjeno zbog takvih uvjeta.

Iako su zaraze zabilježene diljem zemlje, najviše ih ima u urbanim područjima, poput glavnog grada Colomba.

Bolnice su povećale broj kreveta i produžile radno vrijeme kako bi se nosile s epidemijom, a djelatnici javnog zdravstva "dosegli su svoje krajnje granice", rekao je Kapila Kannangara, direktor Jedinice za kontrolu denge u Šri Lanki.

Vlasti također razmatraju mogućnost uvođenja cjepiva protiv denge, no zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi razvoj takvog cjepiva mogao biti težak zbog četiri različita soja virusa.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, učestalost denga groznice povećala se 30 puta u posljednjih 50 godina, a WHO bolest svrstava među deset najvećih globalnih zdravstvenih prijetnji. Gotovo polovica svjetskog stanovništva danas je izložena riziku od zaraze.