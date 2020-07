Dvojica zaposlenika Ujedinjenih naroda u Izraelu suspendirana su nakon što se snimka seksa u službenom vozilu te organizacije proširila društvenim mrežama.

Automobil UN-a kretao se glavnom ulicom Tel Aviva. Dvojica muškaraca identificirani su kao zaposlenici Organizacije za nadzor primirja UN-a (UNTSO), a od četvrtka su obojica službeno stavljena na neplaćeni dopust.

Videosnimka traje 18 sekundi, prikazuje muškarca u bijeloj odori, na stražnjem sjedalu UN-ovog vozila, dok mu u krilu sjedi žena u crvenoj haljini. Drugi muškarac ih promatra s prednjeg sjedišta.

