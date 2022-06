Najmanje četiri osobe su poginule, a više od 70 ih je ozlijeđeno prilikom urušavanja tribine tijekom borbe bikova u središnjem dijelu Kolumbije u nedjelju.

Tijekom borbe bikova u središnjoj Kolumbiji urušila se tribina. Najmanje četiri osobe se poginule, među njima i trogodišnje dijete. Ozlijeđeno ih je više od 70. Tragedija se dogodila u nedjelju tijekom San Pedro festivala, najvažnijem eventu na tom području.

Pojavila se snimka koja prikazuje trenutak urušavanja na stadionu u El Espinalu, drugom najvažnijem gradu u Tolimu, piše Daily mail.

Terrifying video emerging from Colombia tonight where a grandstand collapsed during a bullfight in El Espinal, with local reports of several deaths and possibly hundreds injured (from WRadioColombia) pic.twitter.com/Whn8Fz7ugn