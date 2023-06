VIDEO Osveta nakon tragedije: Uhvaćen morski pas koji je usmrtio ruskog turista

Uhvaćen je morski pas koji je u egipatskom ljetovalištu Hurghadi usmrtio ruskog turista, objavio je kanal Baza na Telegramu. Objavljen je i video na kojem se vidi da je morski pas izvučen iz mora, a ubrzo je i usmrćen.

Prema podacima koje imaju, u pitanju je bio tigrasti morski pas koji je lovio ribu u blizini jedne od plaža ljetovališta. Lokalni stanovnici uspjeli su uhvatiti morskog psa te su ga na obali nasmrt pretukli palicama.

Također, korisnici društvenih mreža dijele video s navodno uhvaćenim morskim psom koji je napao Rusa. Autentičnost videa zasad nije potvrđena.

Podsjetimo, morski pas u četvrtak je napao i usmrtio turista iz Rusije dok je žena, za koju mediji pišu da je djevojka stradalog, uspjela pobjeći i otplivati do obale.

#Hurghada #egypt #SharkAttack

The shark has been caught pic.twitter.com/PZvEJMXOn1