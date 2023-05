Uhićen je muškarac ispred Buckinghamske palače u Londonu nakon što je u dvorište bacio nešto za što se sumnja da su patrone za sačmaricu, priopćila je policija u utorak.

Ispred Buckinghamske palače u Londonu dogodila se eksplozija. Uhićen je jedan muškarac nakon što je u dvorište palače bacio patrone za sačmaricu, priopćila je policija.

Uhićen je zbog posjedovanja oružja, javlja Scotland Yard. Nema ozlijeđenih, a nisu ispaljeni ni metci, rekao je glavni nadzornik Joseph McDonald.

Policija je priopćila kako su utvrdili da je uhićeni muškarac posjedovao i sumnjivu torbu. Nakon procjene stručnjaka, iz predostrožnosti je izvršena kontrolirana eksplozija, piše BBC.

