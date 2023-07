VIDEO Poznati srpski glumac šokirao izjavom: "Stavio bih Berlinski zid između Hrvata i Srba, da se više ne sretnemo"

Poznati 43-godišnji srpski glumac i producent Vuk Kostić rekao je da bi između Hrvata i Srba "stavio Berlinski zid kako se ta dva naroda više nikada ne bi srela".

To je izgovorio tijekom gostovanja u emisiji "Maša i..." beogradske podružnice ruske novinske agencije Sputnjik u svibnju, ali se video počeo masovno širiti ovih dana.

"Jednom kada se u našim narodima dogode velike nesreće i zločini, kao što je Jasenovac, od tog trenutka više ne razgovaramo. Mislim da smo mi najviše krivi jer smo uvijek bili ti koji su govorili 'hajde da svi Slaveni žive zajedno'. Mi smo oni koji se uvijek žele igrati, a Hrvati kažu - skloni se, a mi bismo se družili. Ne možete se igrati. Uvijek izbušite loptu", kazao je Kostić.

"Ja bih stavio Berlinski zid između nas da se više nikada ne možemo sresti, mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na tržnici, ne može. Koliko košta krumpir? Jesi Srbin? Ne može. Nema prodaje, nema trgovine. Mene to jako pogađa i nekako suosjećam s tim žrtvama, i civilima. Svašta se tu radilo. To je najprljaviji rat koji se dogodio u zadnjih nekoliko vijekova. To je opći kaos", istaknuo je Kostić.

Poznat je po ulogama u serijama "Ubojice moga oca" i "Porodica", kao i filmovima "Apsolutnih sto" i "Dara iz Jasenovca".