VIDEO Propala pozornica u najvećem njemačkom zabavnom parku: Izvođači odletjeli u vodu

Pozornica u najvećem njemačkom zabavnom parku srušila se u ponedjeljak tijekom akrobatske predstave. Sedmero je ljudi ozlijeđeno.

Tijekom izvedbe akrobatske predstave "Retorno dos Piratas" u njemačkom Europa Parku, puknuo je pokretni bazen, zbog čega su se pričvršćeni tornjevi srušili.

"Zapeli smo već petnaest minuta", čuje se na snimci kako jedan čovjek govori na francuskom.

Ukupno je petero izvođača i dvoje posjetitelja ozlijeđeno, rekla je policija te dodala da je troje izvođača odvezeno u obližnju bolnicu, piše Fox news.

