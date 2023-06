VIDEO Požar u poznatoj trgovini u New Yorku: Vatrogasci na terenu, zatvorene okolne ulice

Njujorški vatrogasci izašli su na teren nakon što je u luksuznoj trgovini Tiffany izbio požar. Prema trenutnim informacijama, nitko nije ozlijeđen, izvijestio je NBC.

Okolne ulice su zbog požara zatvorene.

Vatrogasci su dojavu o vatri dobili u 9:38 po lokalnom vremenu (15:38 po Hrvatskom).

HAPPENING NOW: Smoke from fire below Tiffany & Co in Manhattan is growing. Loud banging sound can be heard. More fire trucks are arriving. pic.twitter.com/NHrqu590zw