Potres magnitude 7,2 pogodio je Peru, izvijestio je američki geofizički institut.

Dogodio se nešto iza 12,00 sati po GMT-u, s epicentrom blizu grada Azangara, u blizini jezera Titicaca, na dubini od oko 200 kilometara, precizirao je institut.

Američki sustav za upozoravanje na tsunami objavio je da nema opasnosti od golemog vala. Zasad nema izvješća o žrtvama ili materijalnoj šteti.

M 7.2 #earthquake in Peru this morning. #Peru, Bolivia

