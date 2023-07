VIDEO Pogledajte političara kako krade luksuzne sunčane naočale u trgovini na aerodromu: "Učinio sam stvar još gorom..."

Čelnik norveške ljevičarske stranke Bjørnar Moxnes podnio je ostavku u ponedjeljak nakon što je ukrao luksuzne sunčane naočale iz zračne luke u Oslu. To je odlučio napraviti mjesec dana nakon krađe, tek kada je procurila snimka njegova sramotnog čina.

Moxnes, koji vodi norvešku Crvenu stranku, uhvaćen je u krađi 16. lipnja u duty-free dućanu.

O svemu se oglasio i Moxnes, na Facebooku je napisao ispriku. "Napravio sam veliku pogrešku i učinio sam stvar još gorom s načinom na koji sam se nosio s tim u nastavku. Stvarno mi je žao zbog toga i želim se ispričati. Mnogi su me pitali kako sam mogao učiniti nešto tako glupo. Pitao sam se to puno puta posljednjih tjedana. Nemam dobro objašnjenje. Međutim, ono u što sam apsolutno siguran jest da sam učinio nešto loše i da moram prihvatiti posljedice", kaje se Moxnes i žali što je to učinio svojim najmilijima - svojoj obitelji.

Norway: Reds socialist party leader & Kremlin asset Bjørnar Moxnes stole Hugo Boss sunglasses at an airport store. He resigned as party leader but is trying to remain in the parliament. Moxnes is adamantly against military support for Ukraine and the European Union. pic.twitter.com/5ws4FTQTFM