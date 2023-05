Stotine ljudi evakuirane su nakon što se zapalila sedmerokatnica u Australiji. Vanjski dijelovi zgrade ruše se na pločnik.

Izbio je požar sedmerokatnice u Surry Hillsu u središtu Sydneyja.

Stotine ljudi evakuirane su iz područja dok vatra gori na nekoliko etaža u blizini glavnog kolodvora.

#LIVE: A massive fire has taken hold of a building in the heart of Surry Hills in Sydney. #9News https://t.co/t8wbrJty86 — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 25, 2023

U pozadini snimki koje kruže društvenim mrežama mogu se čuti uplašeni građani kako vrište.

A view from central station in Sydney as a Surry Hills building engulfed by flames collapses. pic.twitter.com/VcAN0Ycqrj — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) May 25, 2023

Vatrogasci su izvijestili da nema ozlijeđenih osoba, ali su upozorili da se situacija i dalje prati, prenosi 9 News.

Extraordinary footage of the building wall collapsing as a result of the fire in Surry Hills, Sydney pic.twitter.com/XFedraRs0r — Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) May 25, 2023

Postoji zabrinutost da se požar širi na zgrade u susjedstvu.

Vanjski dijelovi zgrade ruše se na pločnik.