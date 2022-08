Pokretni most

Muškarac je poginuo nakon što se pokretni most preko kojeg je prelazio počeo podizati.

Richard Dujardin (77) je bio na pola mosta u Milwaukeeju kada se most počeo podizati. Za vrijeme incidenta je nosio slušni aparat i gledao u iPad. Nesretni muškarac se uspaničio se i zgrabio je ogradu. Nakon par minuta pao je s 20 metara visine i poginuo.

Trebao je ići na let prema Rhode Islandu i vratiti se kući, ali su njegova supruga Rose-Marie i on prije odlaska htjeli stići na misu u obližnju crkvu. Njegova žena je uspjela prijeći most, ali Dujardin nije jer je presporo hodao.

Policija je na mjestu događaja pokušala oživjeti 77-godišnjaka, ali je ubrzo preminuo zbog teških ozljeda glave.

Operater koji podiže most gleda dvije kamere i treba provjeriti situaciju prije podizanja mosta. Zasad nije poznato zašto nije vidio 77-godišnjaka.

Dujardin je 47 godina radio kao vjerski izvjestitelj u časopisu The Providence Journal i imao je šestero djece, piše UNILAD.

Jedan muškarac koji je poznavao poginulog 77-godišnjaka ga je nazvao nježnom dušom. "Bio je divna osoba. Moja je mama radila s njim u Providence Journalu. Ovo je veliki gubitak. Dotaknuo je toliko života. Neka počiva u miru s našim Gospodinom", prisjetio se muškarac.