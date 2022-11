Tijekom rasprave o rebalansu proračuna došlo je do novog srozavanja ugleda srpskog parlamenta. Troje zastupnika SNS-a sprječavalo je Ivanu Parlić iz NS-a da izađe iz glavne dvorane, pri čemu joj je jedan od njih pokazivao stražnjicu.

Zastupnici Srpske napredne stranke (SNS) predsjednika Aleksandra Vučića uspjeli su posljednjih dana prekršiti i Ustav i zakone o Narodnoj skupštini, rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije te Kodeks ponašanja narodnih poslanika… i nije tu kraj.

Maltretiranje oporbe nastavljeno je najnovijim incidentom kada je troje zastupnika iz SNS-a sprječavalo Ivanu Parlić iz Narodne stranke (NS) da izađe iz glavne dvorane u Skupštini.

Tijekom govora Milenka Jovanova prvo joj je put prepriječio Veroljub Arsić, ne puštajući je da prođe. Parlić je višekratno zamolila Sandru Božić, koja je za to vrijeme predsjedala sjednicom da reagira. No Božić, koja je i sama sudjelovala u vrijeđanju opozicije, na to je odvratila: ''Molim vas, Milenko, nastavite.''

Istovremeno, pojedini SNS-ovci dobacivali su Parlić: ''Gospođo, što je s vama?''

Nakon što je Arsić konačno Parlić propustio da prođe, na putu do vrata dočekale su je dvije prepreke, piše Nova.rs. Jedan SNS-ovac koji je nosio masku u dva se navrata, čekajući trenutak da stigne Parlić, saginjao, pravio da veže vezice na cipelama, a zapravo joj je pokazivao stražnjicu.



Na vratima je za to vrijeme stajala njegova kolegica i predsjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević.

Ovim ponašanjem poslanici SNS-a pokazuju svoje pravo lice kako se odnose prema ženama.



Poslanik SNS-a Veroljub Arsić ne dozvoljava @IvanaParlic poslanici Narodne stranke da izađe iz sale. pic.twitter.com/u2nTX5sZSz — Narodna stranka (@StrankaNarodna) November 9, 2022

Tek nakon dužeg negodovanja naprednjaci su napokon pustili Parlić da prođe, a ona je za Novu.rs istaknula da zbog tog incidenta nije izrečena nijedna opomena te da su joj ljudi u parlamentu rekli da je zastupnik koji je navodno vezao cipele Ivan Antić.

''Oni su doslovno organizirani huligani u Skupštini'', kazala je Parlić i upozorila da se ne smije dopustiti da se zastupnicima koje je izabrao narod ograničava sloboda kretanja u Skupštini.

''Mi smo posljednjih nekoliko dana konstantno izloženi vrijeđanju. Mislim na oporbene zastupnike, posebno zastupnice. Pored izvrtanja teza, to je doslovno organizacija linča'', upozorila je Parlić.