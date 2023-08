VIDEO Najmanje šestero poginulih u velikim požarima na Havajima, neki su od plamene stihije bježali u ocean: "Pretrpjeli smo užasnu katastrofu"

Najmanje šest osoba poginulo je u šumskim požarima koji su harali dijelovima havajskog otoka Mauija, rekli su dužnosnici. Požari, potaknuti vjetrom, zahvatili su grad Lahaina, West Maui, što je dovelo do 13 evakuacija, rekao je gradonačelnik Richard Bissen Jr.

"Naš glavni fokus sada je spašavanje života", kazao je za medije.

Troje stanovnika zadobilo je kritične opekline nakon što su bili prisiljeni skočiti u ocean, dok su šumski požari zahvatili popularno područje za kupovinu i restorane Front Street. Obalna straža je rekla da je 12 ljudi spašeno iz mora kod Lahaine. Naime, ljudi su skakali u ocean kako bi pobjegli od vatre i zadimljenosti, navodi se u priopćenju okruga.

Unbelievable video, 3 men in a car nearly get swallowed by the inferno that is currently on Maui, Hawai. #MauiFire pic.twitter.com/4zXumKq7g9

Guverner Havaja Josh Green rekao je u srijedu da se "očekuje gubitak života". "Pretrpjeli smo užasnu katastrofu u obliku šumskog požara koji se jako proširio poradi uraganskih vjetrova u regiji i sušnih uvjeta", dodao je. "Maui i Big Island su doživjeli značajne požare. Velik dio Lahaine na Mauiju je uništen, a stotine obitelji su raseljene", zaključio je.

Najmanje 20 drugih pacijenata prevezeno je u lokalnu bolnicu. Snimke objavljene tijekom noći pokazuju plamenove koji su zahvatili brojne zgrade u povijesnom središtu grada, koje datiramo u 1700-e, a nalaze se na popisu Nacionalnog registra povijesnih mjesta. Neki blokovi zgrada potpuno su pretvoreni u pepeo.

"NEMOJTE ići u grad Lahaina", objavljeno je na stranicama okruga, nekoliko sati prije nego što su sve ceste prema Mauiju zatvorene za sve osim za osoblje hitne pomoći. Postavljeno je i sklonište za evakuaciju, a glavna zračna luka u Mauiju, pružila je utočište 2.000 putnika kojima su letovi otkazani ili su tek nedavno stigli na otok, priopćili su iz okruga, prenosi SkyNews.

Vjetar je prekinuo struju, zatresao kuće i zaustavio vatrogasne helikoptere. Letovi su nastavljeni u srijedu kada su jaki vjetrovi donekle oslabili. Veliki otok na Havajima također je bio pogođen požarima, iako nema izvještaja o ozlijeđenima ili uništenim kućama.

Gradonačelnik Mitch Roth rekao je da je jedan požar "prilično pod kontrolom", drugi je 60% obuzdan, a treći, u blizini hotela Mauna Kea Resorts, i dalje bukti.

Wildfire has engulfed businesses on Front Street in downtown Lahaina in West Maui, home to 12,000 people.



The Coast Guard is responding to people who were forced to go into the ocean due to the flames.



Video credit to Alan Dickar, a local resident of Lahaina. pic.twitter.com/8uiyHQP55B