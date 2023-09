VIDEO Veliki požar u St. Petersburgu: Ogroman stup dima nadvio se nad grad

Požar je buknuo u tvornici hladnjaka, a obuhvaća gotovo 1500 kvadratnih metara.

Požar gasi 80 vatrogasaca, a još nema informacija o tome ima li ozlijeđenih, javlja portal Pravda.

Na profilima Visegrad 24 i Noelreports, na društvenoj mreži X, objavljene su snimke i informacija kako je u subotu ujutro planuo veliki požar.

A large-scale fire broke out at a local refrigeration plant in St. Petersburg. Around 1400m² is on fire. pic.twitter.com/TiGiobNsZy

Massive fire in St Petersburg today.



More fires are expected in Russia in the coming months as Ukraine ramps up its production of long-range suicide drones.



pic.twitter.com/1PLRuA5CAN