Eksplozija u ruralnoj Zapadnoj regiji Gane u četvrtak je sravnila sa zemljom stotine zgrada i usmrtila nepoznat broj stanovnika kada se kamion koji je prevozio eksploziv do rudnika zlata sudario s motociklom.

Na video snimkama čija autentičnost nije provjerena, a koje su objavili lokalni mediji, vidi se veliko mjesto eksplozije na kojem su zgrade svedene na hrpe drva, cigle i iskrivljenog metala.

Na jednom videu vide se dva tijela na tlu, prekrivena prašinom. Fotografija koju je podijelio član lokalnog vijeća prikazuje duboki krater u epicentru eksplozije.

Seji Saji Amedonu, zamjenik glavnog ravnatelja Nacionalne organizacije za upravljanje katastrofama, izjavio je da je uništeno 500 zgrada. Regionalni službenik za hitne slučajeve rekao je lokalnim medijima da je vidio 10 mrtvih tijela.

Stanovnicima je savjetovano da zbog svoje sigurnosti napuste to područje i odu u obližnje gradove, navodi se u priopćenju policije.

Obližnji gradovi zamoljeni su da otvore javne prostore, uključujući učionice i crkve za smještaj preživjelih, priopćila je policija.

Eksplozija se dogodila u Apiateu između gradova Bogosa i Bawdiea kada je motocikl podletio pod kamion koji je prevozio eksploziv u vlasništvu tvrtke Maxam u rudnik zlata Chirano, kojim upravlja Kinross iz Toronta.

Glasnogovornik Kinrossa potvrdio je incident, rekavši da se dogodio 140 kilometara od rudnika.

Predsjednik Gane Nana Akufo-Addo objavio je na Twitteru da je obaviješten o incidentu i potvrdio da ima mrtvih.

"To je uistinu... tragičan incident i u ime vlade izražavam duboku sućut obiteljima poginulih", rekao je on.

