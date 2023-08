Influencerica godinama živjela na voću, umrla je: Ovo su glavne opasnosti koje nosi popularna dijeta

Smrt veganske influencerice Zhanne Samsonove (39), koja je živjela pretežno na voću i sokovima uz dodatak sjemenki i klica, izazvala je široku raspravu u javnosti o ekstremnoj prehrani frutarijanstvu.



Takva prehrana sadrži isključivo sirovo voće, poput jabuka, banana i jagoda, iako se može nadopuniti povrćem i sjemenkama.



Ruska influencerica koja je živjela u jugoistočnoj Aziji umrla je 21. srpnja od infekcije do čijeg su pogoršanja doveli iscrpljenost i veganska prehrana, rekla je za medije njezina majka Vera Samsonova.



Poznata i kao Zhanna D'Art, influencerica je također prakticirala i suhi post - gdje bi povremeno danima odbijala jesti ili piti. A i kada je jela, njezina se prehrana sastojala isključivo od voća, klica sjemenki suncokreta, voćnih frapea i sokova. Tog se režima držala posljednjih pet godina.



Dijete koje isključuju čitave skupine namirnica posljednjih su godina postale popularne, a tomu su pridonijele i brojne slavne osobe koje su prešle na dijetu bez ugljikohidrata i šećera.



U frutarijanstvu je pravilo da se između 55 i 75 posto prehrane treba pretežno sastojati od sirovog voća, a neki ljudi to nadopunjuju orašastim plodovima, sjemenkama i žitaricama. Zagovornici frutarijanstva tvrde da se ovom prehranom poboljšavaju kognitivne sposobnosti, detoksicira organizam, a daje i više energije.



Jedan od najpoznatijih frutarijanaca bio je osnivač Applea Steve Jobs koji je neko vrijeme proveo kao frutarijanac, a tvrdio je da je to potaknulo njegovu kreativnost. Glumac Ashton Kutcher, koji ga je glumio u biografskom filmu, također je postao frutarijanac kada se pripremao za ulogu, međutim završio je u bolnici, piše Daily Mail.



Futarijanstvo, upozoravaju stručnjaci, može dovesti do ozbiljnih posljedica po organizam.

Pothranjenost, nedostatak vitamina, karijes...

Prvi je pothranjenost. Iako je voće bez sumnje hranjivo, ono ne daje tijelu sve što mu je potrebno. Niskokalorična dijeta od pretežno sirovog voća u početku će dovesti do gubitka težine, ali dugoročno će tijelo u nedostatku kalorija razgrađivati vlastito mišićno tkivo kako bi imalo energije. Manjak proteina utječe na zacjeljivanje rana, živčani sustav i probavu.



Odraslima je u prosjeku dnevno potrebno 0,75 g proteina po kilogramu tjelesne težine - oko 45 g za žene ili 55 g za muškarce u prosjeku. Neadekvatna prehrana uzrokuje suhu kožu, otpadanje kose, a može uzrokovati i pankreatitis, potencijalno opasnu upalu gušterače.



Budući da je voće puno prirodnog šećera, takva prehrana nije dobra za zube. Uz utjecaj na zubnu caklinu, pokazalo se da višak šećera ometa i proizvodnju kolagena, proteina u koži koji održava njezin mladenački izgled.



Iako je većina voća bogata vitaminom C i beta-karotenom, prehrana koja se gotovo isključivo oslanja na voće dovodi do nedostatka željeza, kalcija, vitamina B, cinka, omega-3 masne kiseline, prema Jamesu Brownu, izvanrednom profesoru biologije i biomedicinske znanosti na Sveučilištu Aston.



Nedostatak tih hranjivih tvari, posebice vitamina B, mogao bi dovesti do omekšavanja kostiju ili do anemije, odnosno posljedično umora i slabljenja imunološkog sustava.



Vlakna su također bitan dio zdrave, uravnotežene prehrane. Iako je voće bogato topivim vlaknima, prekomjerna količina vlakana može izazvati nadutost, grčeve...

Također je važno piti dovoljno tekućine na dijeti bogatoj vlaknima, napominje i zdravstvena služba, jer vlakna apsorbiraju vodu. Preporučuje se između šest i osam velikih čaša tekućine dnevno.



Zhanna je bila na veganskoj prehrani otprilike 10 godina, a u počecima si je povremeno dopuštala ribu i mliječne proizvode. Međutim, tijekom godina njezina restriktivna prehrana postajala je sve ekstremnija. Točan uzrok smrti utvrdit će se nakon obdukcije koja će se provesti u njezinoj rodnoj Rusiji, kako je objavila majka preminule influencerice.