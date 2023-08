Uz snažnu oluju, Kaliforniju pogodio i potres: Katastrofalne poplave prijete stanovništvu

Epicentar potresa bio je na području sjeverno od Los Angelesa, a podrhtavanje su osjetili stanovnici na velikom dijelu južnog područja ove američke savezne države dok su se pripremali za obilnu kišu i moguće poplave koje donosi tropska oluja.

Potres se dogodio u 14:41 po lokalnom vremenu, a neposredno nakon što se tlo zatreslo nije bilo izvješća o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.

Američki sustav upozorenja javio je da nema opasnosti od tsunamija nakon ovog potresa.

Tropska oluja Hilary obrušila se na južnu Kaliforniju i izazvala bujične poplave istočno i zapadno od Los Angelesa u nedjelju, nakon što je smrtonosnom snagom projurila meksičkim poluotokom Donjom Kalifornijom.

Većina južne Kalifornije, uključujući Los Angeles i San Diego, pod upozorenjem je na tropsku oluju. Intenzivna kiša u južnoj Kaliforniji i Nevadi te djelovima Oregona i Idaha do utorka ujutro mogla bi dovesti do katastrofalnih i po život opasnih poplava, javlja CNN.

Hitnom intervencijom devet je osoba spašeno iz korita rijeke u blizini mosta Morena Blv u San Diegu, objavila je vatrogasna služba San Diega na društvenim mrežama, dok se udar tropske oluje Hilary osjeća diljem južne Kalifornije.

Nema izvještaja o ozlijeđenima. "Ekipe još uvijek traže ljude kojima bi možda trebala pomoć", rekli su iz vatrogasne službe San Diega.

Jedna je osoba u Meksiku smrtno stradala u iznenadnim poplavama na poluotoku, gdje su neke ceste odnesene. Fotografije na društvenim mrežama pokazuju bujice kako šikljaju gradskim ulicama koje su pretvorene u rijeke.

